Kastrati spricht trotz Siegs Klartext – seine Spieler haben verstanden

Heffungs (gelb) war am vergangenen Spieltag dreifach erfolgreich – Foto: Jens Terhardt

Mit dem 4:2-Derbysieg über den TSV Meerbusch hatte der SC St. Tönis am vergangenen Wochenende seine Erfolgsserie fortgesetzt und in der Oberliga den vierten Tabellenplatz gefestigt. So ganz nach dem Geschmack von Trainer Bekim Kastrati war der Auftritt seiner Mannschaft aber nicht. Sie ließ zu viele Chancen zu und nur der schwachen Effizienz der Gäste war es am Ende zu verdanken, dass die Punkte in St. Tönis blieben. „Wir haben noch Ziele“, sagte der 47-Jährige und meinte damit nicht nur die Chance auf Platz drei, der aktuell nur einen Punkt entfernt ist. Auch mit Blick auf das Pokalfinale, in dem die Blau-Gelben zweifellos krasser Außenseiter sind, forderte Kastrati, die Intensität hochzuhalten. „Wir haben das Finale erreicht und wenn wir noch Dritter werden, war diese Saison besser als die vergangene.“

Dass der Sportclub das Derby gewann, war überwiegend dem Dreierpack von Morten Heffungs zu verdanken, der insgesamt eine starke Saison spielt. So findet sein Trainer für den 33-Jährigen derzeit nur lobende Worte. „Morten ist ein Muster-Fußballer. Das ist auch der Grund, warum ich ihn unbedingt behalten wollte. Man merkt, dass er in dieser Saison regelmäßig trainieren kann. Er ist gut drauf, macht vieles richtig und macht jetzt auch die Tore. Er tut uns sehr gut.“ Heffungs kommt in dieser Saison bereits auf 25 Einsätze, erzielte 14 Treffer und bereitete sechs Tore vor. Der Routinier ist damit der zweitbeste Torschütze des SC, hinter dem Kolumbianer Julian Suaterna-Florez, der 16 Tore auf dem Konto hat.

Holzheim ist Zehnter, schwebt aber in Abstiegsgefahr

Mit der Trainingswoche in Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG (So., 15 Uhr) war der SC-Coach sehr zufrieden, auch wenn die personelle Situation nach wie vor schwierig ist. „Vor allem die letzte Einheit war top. Anscheinend haben sich die Spieler meine Ansprache zu Herzen genommen.“ Fehlen wird nach wie vor Jannis Nikolaou. Der Ex-Profi ist Vater geworden und derzeit freigestellt. Verletzungsbedingt fallen Luca Esposito und Gianluca Rizzo erneut aus. Maximilian Pohlig und Adonis Milaj meldeten sich krank. Immerhin kehrt Ibraim Ilazi in den Kader zurück. „Aus dem aktuellen Kader stehen mir 13 Spieler zur Verfügung“, so Kastrati.