Kastrati: „Die Liga hat an Attraktivität gewonnen“

Bekim Kastrati spricht über die Herausforderungen der kommenden Spielzeit. – Foto: Jens Terhardt

Trainer Bekim Kastrati übernahm im Oktober 2023 den SC St. Tönis. Eine Verpflichtung, die sich für den Oberligisten auszahlte. Denn dem 47-Jährigen gelang es nicht nur, den damals vom Abstieg bedrohten Sportclub zu retten, sondern in die Spitzengruppe der höchsten Amateurklasse zu führen. Der sportliche Aufschwung gipfelte im Erreichen des Niederrhein-Pokals und der damit verbundenen Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals, in der der Gegner Eintracht Frankfurt heißt. Im Interview spricht der ehemalige Profi über eine aufregende und emotionale Saison 2025/26.

Bekim Kastrati Ja, die bisherige Zeit ohne Fußball hat sicher gut getan. Aber irgendwie ist man ja schon mit der Planung der Vorbereitung bei der nächsten Saison.

Herr Kastrati, die Saison liegt schon ein paar Tage zurück. Haben Sie sich etwas erholen können?

Kastrati Ich glaube, wir hatten eine Saison mit vielen Highlights. Spiele, in denen es um sehr viel ging. Die Mannschaft hat dabei sehr gut performt. Wir haben Träume gehabt, und dass wir am Ende sogar in den DFB-Pokal einziehen war der Höhepunkt einer grandiosen Saison dank harter Arbeit, viel Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Ich denke, wir haben St. Tönis top präsentiert.

Wie sieht der Rückblick auf die vergangene Saison mit etwas Abstand aus?

Als Spieler haben Sie im Profi-Fußball viel erlebt. Wie ordnen Sie als Trainer die Teilnahme am DFB-Pokal ein?

Kastrati Als Amateur-Trainer ist das schon etwas Besonderes. Wer schafft so etwas schon? Ich bin einfach nur stolz und glücklich. Diese Jungs, die sich mit dem Verein identifizieren, waren dabei eine große Hilfe für mich. Wir sprechen eine Sprache. Auch das macht uns neben der Verbundenheit mit dem Verein stark.

Die Leistungsträger Kapitän Dominik Dohmen, Jannis Nikolaou, Julio Torrens und Mario Knops müssen Sie in der nächsten Saison ersetzen. Wie wollen Sie das kompensieren?

Kastrati Das zu kompensieren wird sicher schwer und ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Zumal Adonis Milaj lange ausfallen wird. Im Prinzip müssen wir eine halbe Mannschaft ersetzen. Aber das ist eine Aufgabe, der ich mich gerne stelle. Unsere Philosophie mit hungrigen Spielern weiter zu machen, finde ich gut. Damit kann ich mich identifizieren. Wir haben acht Neue, die alle nicht älter sind als 23 Jahre. Das sagt schon was aus. Aber das sind alles Jungs, die den Fußball lieben, sich beweisen wollen und Vollgas geben. Darauf legen wir Wert.

Was bedeutet der Verlust des Quartetts im Einzelnen?

Kastrati Seit meiner Rückkehr nach St. Tönis war mir Dodo immer eine große Hilfe. Ich weiß noch nicht, wie das ohne ihn sein wird. Er hat ganz großen Anteil am Erfolg des Vereins. Er wird immer ein Teil von uns sein, aber er wird fehlen. Jannis habe ich als absoluten Profi erlebt. Auf und neben dem Platz. Einer mit Nullkommanull Profi-Allüren. Er war ein Teil von uns. Julio hatte bei uns zwei gute Jahre und war eine feste Größe. Ein toller Fußballer. Mit Mario musste ich etwas Geduld haben. Aber seine Verdienste sind unbestritten. Circa 30 Tore sind eine sensationelle Leistung. Ein feiner Kerl.

Wie schätzen Sie die Oberliga in der nächsten Saison ein?

Kastrati Das muss man abwarten. Ich glaube, viele Vereine wissen noch nicht, wie es kommen wird. Die Liga hat auf jeden Fall an Attraktivität gewonnen. Mit Solingen und Scherpenberg gibt es tolle Aufsteiger. Schonnebeck gefällt mir auch. Die haben eine tolle Transferpolitik.

Wie sieht es mit einem neuen Co-Trainer aus?

Kastrati Das ist noch offen. Ich hatte mit Johannes Dahms zwei tolle Jahre. Wobei ich das Wort Co-Trainer nicht mag. Wir hatten eine gute und ehrliche Zusammenarbeit, geprägt von gegenseitigem Respekt. Mein Wunsch: einer wie Johannes, der mich in allen Dingen unterstützt hat.

Verfolgen Sie die WM?

Kastrati Die Spiele der Deutschen verfolge ich. Ansonsten weniger. Wahrscheinlich mehr ab dem Sechzehntelfinale.

Was trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft zu?

Kastrati Schwer zu sagen. Die Offensive ist top. Vielleicht muss man die Defensive ein kleines bisschen besser in den Griff bekommen. Die Mannschaft kann sehr weit kommen. Bis zum Finale ist es aber ein sehr weiter Weg.