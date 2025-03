Kastl/Utzenhofen: "Bleiben alle fit, werden wir nicht absteigen!

Im Sommer des letzten Jahres stand fest, dass im Starterfeld der Kreisliga Süd in der Saison 2024/25 eine Spielgemeinschaft auftaucht: Seit dem Herbst 2023 hatten sich die Verantwortlichen der Nachbarvereine TuS Kastl und DJK Utzenhofen zu intensiven Gesprächen getroffen, um das Thema Spielgemeinschaft zu behandeln. Grundsätzlich verfolgte man dabei die Absicht, dass von einem möglichen Zusammengehen beide Vereine profitieren können. Man wolle hier wie dort allen Spielern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Fußball zu spielen, sagte TuS-Vorsitzender Norbert Bleisteiner, der zudem feststellte, das dies nur durch einen stabilen Kader und das Zusammenwirken aller gelingen könne. So kam man letztlich zum Entschluss, in der neuen Spielzeit einen gemeinsamen Weg einzuschlagen und damit ein gemeinsames Trikot zu tragen.

In der Endabrechnung einen gesicherten Mittelfeldplatz zu belegen, war das gemeinsam formulierte zu Beginn der Vorbereitung im Juni 2024. Um dies zu erreichen, konnten die beiden Vorstände auf die Unterstützung beider bis dahin ihre Teams betreuenden Vereinstrainer zählen. Denn sowohl der Kastler Übungsleiter Michael Hufnagel, als als auch DJK-Spielertrainer Marius Ehrnsperger blieben an Bord der neuen SG Kastl/Utzenhofen. Beide Coaches freuten sich auf die „spannende und herausfordernde Aufgabe“, als gleichberechtige Trainer die Geschicke zu leiten.

Dabei verlief die Saisonfrühphase für die SG so schlecht nicht, drei Niederlagen - zwei gegen Spitzenteams, eine gegen den aktuellen Konkurrenten aus Hahnbach - standen zwei Erfolgserlebnisse gegenüber, mit den Dreiern in Kohlberg und Edelsfeld holte man die ersten sechs Punkte in der Fremde. Die Hoffnung, nach dem Auswärtssieg in Edelsfeld so etwas wie einen Turnaorund geschafft zu haben, erfüllt sich dann allerdings nicht. Stark beeinträchtigt durch eine immerwährende angespannte, ja fast schon miserable Personalsituation - die Verletztenliste nahm eine bedenkliche Länge an - verlor man die folgenden drei Matches deutlich, kassierte dabei insgesamt 17 Gegentreffer. Der Heimsieg gegen Köfering tat dann gut, man betrat sicheren Untergrund, rangierte aber weiter am Rande der Abstiegszone.

Bis zur Winterpause konnt die personell weiterhin gebeutelte SG kein Spiel mehr gewinnen. Fünf Einbußen und zwei Unentschieden (vor dem in der Nachspielzeit gesicherten 3:3 in Unterzahl gegen Kohlberg, war das 1:1 bei "Upo" eine dicke Überraschung), liessen die Mannen um die beiden Spielführer Johannes Kölbl und Fabian Hiereth logischerweise in die Abstiegszone abrutschen.