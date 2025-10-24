Kastl wartet ‒ Karlsfelder "Erfolgswelle" vor der nächsten Prüfung

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld wollen ihre Serie nach zuletzt zwei Kantersiegen in Kastl fortsetzen.

Nach zwei überzeugenden Siegen gegen Garmisch-Partenkirchen (6:0) und den Tabellenzweiten Murnau (5:2) will der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld seine Serie am Samstag (14 Uhr) beim TSV Kastl fortsetzen. Trainer Florian Beutlhauser spricht von einer „Erfolgswelle“, auf der seine Mannschaft derzeit surft.

Beutlhauser warnt vor allem vor der Offensivqualität der Gastgeber mit Michael Renner und Sebastian Spinner, die beide jeweils zehn Tore erzielt haben. „In der Offensive ist Kastl schon stark besetzt“, so der Coach. „Aber dafür sind sie hinten etwas anfällig.“ Daran hat Kastl aber anscheinend erfolgreich gearbeitet: Zuletzt gab es zwei Siege in Folge mit nur einem Gegentreffer.

„Wir fahren da natürlich hin und wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Beutlhauser. „Wir wissen allerdings, dass es in Kastl immer schwer ist.“ In der Vergangenheit lieferten sich beide Teams enge Duelle. Zuletzt zog Karlsfeld zweimal knapp den Kürzeren.

Karlsfeld will Kastl vor Probleme stellen. Das Selbstvertrauen ist groß nach elf Toren in den vergangenen beiden Partien. Die Stürmer präsentierten sich zuletzt in Topform: Fabian Barth traf gegen Murnau dreimal, Roman Gertsmann doppelt – und auch dahinter funktioniert das Zusammenspiel deutlich besser als noch vor wenigen Wochen.

Beutlhauser führt die Wende zum Positiven auf eine veränderte Spielweise zurück: weg vom Ballbesitzfokus, hin zu mehr Zweikampfhärte und Effizienz. „Wir legen Wert darauf, leidenschaftlich zu spielen und kompakt zu verteidigen. Vorne erspielen oder erarbeiten wir uns dann unsere Chancen – und die nutzen wir derzeit einfach besser.”

Lediglich Deniz Yilmaz fehlt weiterhin gesperrt, ansonsten steht Beutlhauser ein breiter Kader zur Verfügung. Jonas Kuhn kehrt zurück, Lukas Paunert spielte am Dienstag im Sparkassenpokal beim 9:0 in Petershausen 90 Minuten und ist wieder schmerzfrei.

„Wir wollen auf gar keinen Fall verlieren – am besten natürlich drei Punkte holen“, sagt Beutlhauser. „Die Jungs wissen aber auch, dass sie wieder 110 oder 120 Prozent geben müssen, wenn wir in Kastl etwas mitnehmen wollen.“