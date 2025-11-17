 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Schwabing gewinnt hoch gegen Unterföhring
Schwabing gewinnt hoch gegen Unterföhring – Foto: Martin Alberer/FuPa

🗣: Kastl trotz Niederlage »mega stolz« – Schwabing lobt Mannschaft

Die Reaktionen zum 20. Spieltag der Landesliga Südost

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am 20. Spieltag der Landesliga Südost war einiges los: Rosenheim fährt einen Kantersieg gegen den FC Wacker ein und der TSV Kastl lässt den Kopf nach der hohen Niederlage nicht hängen.

Fr., 14.11.2025, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
2
3

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Das 3:2 in Traunstein hat wieder gezeigt, wie unberechenbar Fußball sein kann. Die ersten 30 Minuten waren herausragend: dominante Spielweise, viel Tempo, klare Chancen. Da müssen wir das dritte oder vierte Tor machen, sonst bleibt ein Gegner wie Traunstein im Spiel. Danach haben wir durch kleine Fehler und zu riskante Aktionen in der eigenen Hälfte den Gegner unnötig eingeladen und kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer kassiert.

Die zweite Halbzeit war nicht mehr so sauber von uns, der Gegner hatte gute Möglichkeiten und wir verpassen das mögliche 3:1. Dass wir dann in der 92. Minute den Ausgleich kassieren, ist bitter, aber die Reaktion der Jungs war beeindruckend. Wir holen in der 97. Minute nach einem Standard das 3:2 – ein Tor voller Wille und Emotion. Jetzt freuen wir uns über den Sieg und konzentrieren uns auf das kommende Topspiel gegen Rosenheim.«

TSV Kastl-Trainer zeigt sich trotz hoher Niederlage »mega stolz«

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
2
6
Abpfiff

Harald Mayr, Trainer des TSV Kastl: »Wir haben heute 6:2 verloren. In den ersten 20 Minuten war Grünwald klar besser, hat verdient 2:0 geführt und viel Ballbesitz gehabt. Danach sind wir gut ins Spiel gekommen, haben die Zweikämpfe gewonnen, waren griffiger und haben folgerichtig kurz vor der Pause den Ausgleich erzielt. Mit diesem guten Gefühl sind wir in die Halbzeit gegangen. Direkt nach Wiederbeginn hatten wir eine Umschaltsituation, die wir sauber ausspielen wollten, verlieren aber den Ball – und im Gegenzug fällt das 3:2. Danach hat man deutlich gesehen, warum Grünwald ein Topteam mit herausragenden Spielern ist. Sie haben uns gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, und den Sieg letztlich auch in der Höhe verdient eingefahren.

Trotzdem bin ich mega stolz auf meine Mannschaft, denn was die Jungs in den letzten Wochen abgeliefert und abgespult haben, war richtig stark. Solche Ergebnisse gehören dazu, das müssen wir jetzt aufarbeiten und daraus lernen. Am Sonntag fahren wir nach Aubing, und dann schauen wir, was möglich ist.«

Schwabing kommt »bissiger aus der Kabine« und freut sich über Rückkehrer

Gestern, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
4
1

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Das war alles in allem ein verdienter Sieg heute. Auch die erste Halbzeit war eigentlich nicht verkehrt, wir hatten bestimmt 3-4 Hochkaräter, Gia und Jones im Eins gegen Eins mit dem Keeper, Konsti per Kopfball ans Lattenkreuz und auch sonst noch einige Möglichkeiten. Das 1:1 kurz vor der Halbzeit haben die Jungs gut weggesteckt und sind wieder deutlich bissiger aus der Kabine gekommen. Die Tore waren allesamt schön rausgespielt. Erst der Tiefenlauf von Flo Mayr, der quer legt auf Ivan, dann der gezielte Abschluss von Jonas Jehle und dann wohl das Traumtor des Tages: der Volley von Marco Musso schlägt einfach richtig schön im Winkel ein, nach feiner Vorarbeit von Korbi Benkel!
Besonders freut uns auch das Comeback nach 1,5 Jahren Verletzungspause von Marvin Muzaqi! Schön, dass er wieder zurück ist.«

Kirchheim zeigt sich sehr »spielbestimmend«

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
2
0

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Die ersten 15 Minuten waren fußballerisch wirklich sehr stark. Wir hatten zwei klare Torchancen, die wir für einen perfekten Start nutzen müssen. Anschließend hatte Karlsfeld etwa zehn Minuten lang die Oberhand. Mit dem 1:0 haben wir jedoch wieder gut ins Spiel gefunden. Besonders bei Standards blieb Karlsfeld gefährlich.

In der zweiten Halbzeit waren wir wieder spielbestimmend. Ich habe wirklich nichts auszusetzen – alle Spieler haben ihre Aufgaben sehr gut erfüllt. Auch die Einwechselspieler haben sich nahtlos eingefügt und ihre Sache sehr gut gemacht. Mit einer besseren Chancenverwertung hätten wir die Partie früher entscheiden können. Uns freut, dass wir kaum was zugelassen haben. Das war eine gute Teamleistung in der Defensive.«

Rosenheim nutzt Chancen »Schritt für Schritt« beim Kantersieg gegen Wacker

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
5
0
Abpfiff

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Die ersten 15 Minuten waren noch einigermaßen ausgeglichen, doch danach haben wir die Kontrolle übernommen und uns zahlreiche Chancen herausgespielt, die wir Schritt für Schritt verwertet haben. Spätestens als Wacker München um die 35. Minute herum nach einer Roten Karte in Unterzahl geraten ist und wir kurz darauf das 3:0 nachgelegt haben, war das Spiel für mich entschieden. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann noch zwei weitere Treffer nachlegen.«

Die restlichen Spiele des 20. Spieltags der Landesliga Südost:

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
3
0
Abpfiff
