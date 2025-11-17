🗣: Kastl trotz Niederlage »mega stolz« – Schwabing lobt Mannschaft

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Das 3:2 in Traunstein hat wieder gezeigt, wie unberechenbar Fußball sein kann. Die ersten 30 Minuten waren herausragend: dominante Spielweise, viel Tempo, klare Chancen. Da müssen wir das dritte oder vierte Tor machen, sonst bleibt ein Gegner wie Traunstein im Spiel. Danach haben wir durch kleine Fehler und zu riskante Aktionen in der eigenen Hälfte den Gegner unnötig eingeladen und kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer kassiert.

Die zweite Halbzeit war nicht mehr so sauber von uns, der Gegner hatte gute Möglichkeiten und wir verpassen das mögliche 3:1. Dass wir dann in der 92. Minute den Ausgleich kassieren, ist bitter, aber die Reaktion der Jungs war beeindruckend. Wir holen in der 97. Minute nach einem Standard das 3:2 – ein Tor voller Wille und Emotion. Jetzt freuen wir uns über den Sieg und konzentrieren uns auf das kommende Topspiel gegen Rosenheim.«

TSV Kastl-Trainer zeigt sich trotz hoher Niederlage »mega stolz«