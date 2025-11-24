🗣: "Kastl-Mentalitätsmonster" bezwingen Aubing ‒ FCS feiert Déjà-vu

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: "Heute haben wir uns zum ersten Mal in dieser Saison selbst um den möglichen Erfolg gebracht.

Nach einer frühen und vermeidbaren roten Karte spielen wir ab der 16. Minute in Unterzahl, gehen aber trotzdem verdient mit einer 1:0 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte machen wir uns die Gegentore leider selbst.

Wilms hatte kurz vor Schluss noch die große Chance zum 3:3, doch es sollte an diesem Tag einfach nicht sein. Trotz des Ergebnisses bin ich stolz auf die Mannschaft.

Wir waren auch in Unterzahl immer wieder gefährlich und haben alles reingeworfen.

Mit unserer Qualität müssen wir so ein Spiel gegen Unterföhring eigentlich gewinnen – heute war einfach nicht das Glück auf unserer Seite."