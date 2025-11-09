🗣: Kastl »mega stolz« – Dornach gratuliert Kirchheim

Andreas Giglberger, Trainer vom VfB Hallbergmoos-Goldach: »Das 5:0 heute war ein absolut verdienter Heimsieg – auch in der Höhe. Wir hätten sicher das ein oder andere Tor mehr machen können oder müssen, aber man darf auch mal zufrieden sein, wenn man zu Hause 5:0 gewinnt. Entscheidend war, dass wir zu Beginn des Spiels eine kritische Situation überstanden haben. Danach hat Wacker kaum noch eine richtige Torchance gehabt – da haben wir sehr gut verteidigt und vor allem ein durchgehend dominantes Spiel gezeigt, mit vielen guten Aktionen und richtig viel Spielfreude. In der ersten Halbzeit kann man uns vielleicht vorwerfen, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben, wir hätten höher führen können. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen gebraucht, um wieder ins Spiel zu kommen, hatten dann beim 3:0 durch das Eigentor auch etwas Glück, aber insgesamt war das ein sehr dominanter Auftritt meiner Jungs. Die letzten sieben Heimspiele: Sechs Siege und ein Remis – das spricht für sich. Ein riesiges Kompliment auch an die Spieler, die von der Bank gekommen sind. Wenn selbst die Zuschauer begeistert sind, darf ich es auch sein. Jetzt gilt der Fokus den letzten drei Spielen vor der Winterpause – die wollen wir so erfolgreich wie möglich gestalten.« Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenh. 1 2 Abpfiff Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV Rosenheim: »Ich denke, wir haben insgesamt ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir sind nach etwa einer Viertelstunde in Führung gegangen, und Haching konnte rund eine halbe Stunde später den Ausgleich erzielen, ebenfalss duch einen Konter. Die Schlüsselszene war dann kurz vor der Halbzeit, als wir erneut in Führung gehen konnten. In der zweiten Halbzeit hat Haching viel Druck gemacht, besonders in den letzten zwanzig Minuten, weil wir nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen mussten. Allerdings haben wir das gut verteidigt und kaum etwas zugelassen. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient und freuen uns natürlich über die drei Punkte.« Dornach hat »die komplette erste Hälfte verschlafen« Gestern, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach Kirchheimer SC Kirchheim 0 2 Sebastian Wastl, Trainer vom SV Dornach: »Wir haben die komplette erste Hälfte verschlafen und sind zu Recht und glücklicherweise nur 1:0 in Rückstand geraten.

Kirchheim wollte uns mit individuellen Fehlern zu dem ein oder anderen Tor einladen, das haben wir aber dankend nicht angenommen und waren einfach zu hektisch.

In der 2. Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt, auch wenn wir in Überzahl mehr draus machen müssen. Die Bälle, die aufs Tor kamen, hat der Kirchheimer Keeper gut herausgeholt.

Am Ende ist das Resultat okay, da muss man nicht viel drum herumreden.

Glückwunsch zum Derbysieg!

Für uns heißt es Mund abwischen und ab nach Wasserburg nächstes Wochenende.«

Steven Toy, Trainer vom Kirchheimer SC: »Wir haben es uns heute selbst schwer gemacht. Ich glaube, wir hatten vier, fünf richtig gute Chancen, die wir einfacch machen müssen.

In der ersten Hälfte haben wir es spielerisch richtig gut gemacht, aber den Ball leider nicht über die Linie gedrückt.

In der zweiten Halbzeit kassieren wir eine Gelb-Rote Karte, die ich aus meiner Perspektive nicht gegeben hätte. Danach haben wir unsere Konter nicht ausgespielt und Kolbe hält zudem zwei, drei starke Abschlüsse von Dornach.

Am Ende sind es drei superwichtige und absolut verdiente Punkte. Leider mussten wir den Sieg teuer bezahlen: Sako hat sich den Mittelfuß gebrochen und Mark Ereiz hat eine Platzwunde am Kopf davongetragen.«