🗣: Kastl-Galgenhumor – Hallberg im Aufwind – Schwabing überrascht

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, Traunstein hat heute definitiv absolut verdient gewonnen. Sie waren einfach den Tick wacher und griffiger im Spiel und sind so immer wieder in gefährliche Eins-gegen-eins-Situationen gekommen, wodurch sie in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind. Ein wenig vorentscheidend war dann sicherlich das 0:2, das wir in der Schlussminute der ersten Halbzeit nach einem Konter kassiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles versucht, mussten dann aber nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren, was die Aufgabe bei einem 0:2-Rückstand natürlich noch schwieriger gemacht hat. Trotzdem haben wir weiter probiert, ins Spiel zu kommen, kassieren aber erneut einen Konter zum 0:3, womit das Spiel endgültig entschieden war. In der Nachspielzeit konnte Traunstein dann sogar noch das 4:0 nachlegen. Insgesamt gesehen ist der Sieg für Traunstein verdient, und wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die kommenden Spiele wieder erfolgreich zu gestalten.«

Korbinian Vollmann vom Kirchheimer SC: »Die erste Halbzeit war extrem schwer für uns. Wir hatten das Gefühl, dass vieles gegen uns läuft: Zabo musste leicht angeschlagen früh raus, und ab der 30. Minute standen wir nach der roten Karte für Schneider in Unterzahl. Trotzdem hat die Mannschaft sich nicht aufgegeben und mit viel Leidenschaft verteidigt. Unser Torwart hat uns mit einigen starken Paraden im Spiel gehalten.

In der Halbzeit haben wir ganz klar gesagt: Wir müssen daran glauben, wir müssen enger zusammenrücken und jede Aktion füreinander gehen. Und genau das haben die Jungs umgesetzt. Trotz Unterzahl haben wir leidenschaftlich verteidigt, viele Wege gemacht und als Mannschaft gekämpft.

Am Ende haben wir uns in der letzten Minute selbst belohnt. Sicherlich war auch etwas Glück dabei, aber insgesamt haben wir uns diesen Sieg durch unseren Einsatz und unsere Mentalität verdient. Wir sind unheimlich stolz auf die Mannschaft – auf den Charakter, den sie heute gezeigt hat, und darauf, dass sie bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt hat.«

»Brutal bittere Niederlage« für den TSV Murnau in Kirchheim

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Heute mussten wir eine brutal bittere und vor allem unnötige Niederlage gegen Kirchheim hinnehmen. In den ersten 30 Minuten haben wir uns durch engagiertes Anlaufen drei sehr gute Chancen herausgespielt. In dieser Phase hätten wir unbedingt in Führung gehen müssen.

Wie so oft im Fußball hat uns die Rote Karte für Kirchheim nicht in die Karten gespielt. Wir haben uns schwergetan, die Überzahl clever auszuspielen. Dennoch hatten wir bis zur 75. Minute alles im Griff. Danach haben wir leider komplett unsere Struktur verloren. Das Spiel wurde wild und entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch – genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten.

Das Gegentor in der Nachspielzeit hat sich dann leider abgezeichnet. Wir haben uns in dieser Phase sehr unglücklich angestellt. Trotz allem werden wir uns wieder aufrichten und den Blick nach vorne richten. Glückwunsch an eine kämpfende Kirchheimer Mannschaft, die sich in Unterzahl nie aufgegeben hat.«

TSV Grünwald beweist Haltung und Mentalität gegen Freilassing

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Wir sind mit einer unglaublichen Energie gestartet, haben die Partie sofort an uns gerissen und nach elf Minuten verdient 2:0 geführt. Genau so wollen wir auftreten: mutig, dominant, voller Überzeugung. Dann kam diese strittige Szene, Zehn-Minuten-Strafe für Gabi (Wanzeck, Anm. d. Red.). Wir haben den Anschluss kassiert, aber die Jungs haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sie haben Charakter gezeigt und weiter konzentriert gearbeitet.

Nach der Pause haben wir das Geschehen weitgehend kontrolliert, nur leider zu viele klare Möglichkeiten liegen lassen. Wir hätten uns das Leben leichter machen können, haben es aber bis in die Schlussphase spannend gehalten. Trotzdem: Wir haben auswärts beim ESV Freilassing bestanden, wir haben uns gewehrt, wir haben Fußball gespielt – und wir haben gewonnen.

Was mich besonders freut, ist die Haltung der Mannschaft. Diese sechs Spiele ohne Niederlage kommen nicht von ungefähr – sie sind das Ergebnis von Arbeit, Teamgeist und dem festen Glauben daran, dass wir gemeinsam etwas aufbauen können. Darauf können wir stolz sein, und gleichzeitig wissen wir, dass noch viel Potenzial in uns steckt. Wir wollen weiter lernen, gieriger werden, konsequenter vor dem Tor.«

VfB Hallbergmoos hadert trotz Sieg gegen Neuperlach: »Kein gutes Spiel von uns«