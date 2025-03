Kastl-Fluch gebrochen: Schwaig weiter Landesliga-Spitzenreiter

Mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg kehrte der FC Schwaig am Samstag vom heimstarken TSV Kastl zurück. Damit steht er weiterhin punktgleich mit dem TuS Geretsried an der Spitze der Landesliga Südost.

Schwaig – Die Mannschaft von Trainer Wiggerl Donbeck war mit großem Respekt angereist, denn in den vergangenen drei Spielen war es ihr nicht gelungen, Kastl zu besiegen. Dennoch begannen die Gäste selbstbewusst. Und wie zuletzt spielte Schwaig ein früher Treffer in die Karten. Gut drei Minuten waren gerade gespielt, als das 1:0 fiel.

Mathias Leiber hatte im eigenen Sechzehner einen Zweikampf gewonnen – und dann ging es blitzschnell. Leiber spielte direkt auf Tim Schels, der nach einem Doppelpass mit Leon Roth Felix Günzel auf die Reise schickte. Der war im Laufduell mit Torwart Andreas Peller einen Tick schneller am Ball und schob unbedrängt zum 1:0 ein.

Kastl zeigte sich vom frühen Rückstand aber unbeeindruckt und versuchte, mit hohen, langen Bällen Druck aufzubauen. Die Schwaiger Defensive aber stand stabil und entschied die Zweikämpfe am Boden und in der Luft für sich. So kam Kastl trotz großer Laufbereitschaft zu keinen Chancen.

Ganz anders der FC Schwaig. Der Ball rollte sicher durch die eigenen Reihen, schnelle Kurzpässe ließen Kastl hinterherlaufen. In der 22. Minute zog Günzel eine Flanke von der linken Seite in die Mitte, aber Raffi Aschers toll getimter Kopfball klatschte nur an die Latte.

Drei Minuten später bediente Roth mit einem Flachpass Schels. Er geriet aber in Rücklage und setzte den Ball aus 14 Metern über die Querlatte. Ebenfalls etwas zu hoch zielte Roth, nachdem er nach herrlicher Vorarbeit von Ascher auf der rechten Seite in den Strafraum eingedrungen war und aus zehn Metern abzog.

Den Torschrei auf den Lippen hatte der Schwaiger Anhang in der 41. Minute, als Noah Brill eine perfekt getimte Flanke von der linken Seite auf Ascher schlug. Schwaigs Mittelstürmer kam aus fünf Metern frei zum Kopfball, konnte ihn aber nicht gut genug platzieren.

Lange Bälle, sichere Abwehr

Auch in der zweiten Halbzeit operierte Kastl mit langen Bällen und viel Geschwindigkeit. Schwaig stand aber weiterhin sicher. In der 57. Minute versuchte TSV-Trainer Harry Maier, mit vier Auswechslungen neuen Schwung ins Spiel der Gastgeber zu bekommen, es änderte sich jedoch wenig.

Vincent Sommer hatte in der 65. Minute Pech und traf nach Vorarbeit von Ascher aus 16 Metern nur die Latte. Drei Minuten später fiel dann doch das 2:0 für Schwaig. Kastls Torwart Peller traf mit einem schnellen Abschlag Mitspieler Hannes Langenecker im Rücken. Brill schaltete am schnellsten und flankte auf Ascher, der aus fünf Metern zum 2:0 einköpfte.

Ascher legte in der 88. Minute auch noch den dritten Treffer nach, als Peller einen Schuss von Bilal Ibrahim aus 16 Metern nur abklatschen konnte. Der souveräne Schiedsrichter Xaver Fabisch verweigerte dem 3:0 wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des Torschützen die Anerkennung. In der 90. Minute klärte Brill einen Volleyschuss von Marco Unterholzner auf der Linie, so dass es beim verdienten 2:0-Sieg blieb.