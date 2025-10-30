Kastl-Duo sorgt für plötzlichen Landesliga-Höhenflug: „Sucht seinesgleichen“

Seit dem sechsten Spieltag zeigt die Formkurve steil nach oben. Trainer Harald Mayer hat die Entwicklung genau im Blick – und sogar nachgerechnet: „Wir kommen aktuell auf einen Punkteschnitt von 1,75. Wenn wir das von Anfang an geschafft hätten, stünden wir jetzt bei rund 30 Punkten und damit unter den besten sechs“ Er relativiert ehrlich: „Haben wir aber nicht. Deswegen hängen wir noch ein bisschen hinten drin.“

Kastl – Dunkle Wolken hingen zum Saisonstart über dem TSV Kastl . In den ersten fünf Partien der Landesliga Südost blieb die Mannschaft sieglos – der Fehlstart war perfekt. Doch kurz vor Ende der Hinrunde folgte die Wende: Vier Siege aus fünf Spielen , teils gegen namhafte Gegner, ließen den Traditionsverein wieder hoffen.

Trotz des bisweilen großen Rückstands überwiegt beim TSV mittlerweile der Optimismus. Das Team habe sich gefangen, sagt Mayer – vor allem defensiv. „Die Leistung der Mannschaft wurde besser, die Abwehr hat sich stabilisiert. Man sieht ja, wir haben in den letzten Spielen kaum Gegentore kassiert“, lobt der Coach.

Und nicht nur hinten läuft es rund. Auch in der Offensive sorgen besonders zwei Akteure derzeit für Aufsehen. Mayer schwärmt: „Wie Sebastian Spinner und Michael Renner in den letzten Wochen aufgetreten sind – das sucht seinesgleichen. Das hat uns brutal geholfen.“ Das Duo steht bei 34 Torbeteiligungen in 16 Spielen. Spinner konnte elfmal selbst netzen und zehnmal vorbereiten. Während Renner mit zehn Treffern und drei Assists ebenfalls maßgeblich am Selbstbewussteins-Boost Anteil nimmt.

Ob auch die Arbeit des Trainers selbst Teil des Aufschwungs ist? Mayer bleibt bescheiden – und betont den Teamgedanken: „Ein Trainer ist nur so stark, wie seine Mannschaft. Wenn die Mannschaft nicht mitspielt, steht man als Trainer auch dumm da.“ Gleichzeitig macht er deutlich, dass sich seit seinem Amtsantritt im letzten Jahr einiges verändert habe: „Wir wollen offensiv spielen und attackieren. Wir wollen uns nicht verstecken. Das sieht man dann natürlich an unseren Ergebnissen. Die fallen immer höher aus – das geht in die eine, aber auch in die andere Richtung.“

„Moral und Mentalität der Mannschaft sind unglaublich.“

Kastl-Coach Harald Mayer

Mayer ist sehr glücklich mit der Evolution seiner Schützlinge: „Die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Die Jungen haben sich gut entwickelt, sie nehmen die Sachen an. Die Alten gehen mit gutem Beispiel voran. Moral und Mentalität der Mannschaft sind unglaublich. Die ackern jedes Spiel und jedes Training und versuchen immer besser zu werden“, sagt der Trainer stolz.

Am Freitagabend wartet nun die nächste Bewährungsprobe. Auf heimischem Platz im Landkreis Altötting empfängt der TSV den FC Unterföhring – einen direkten Konkurrenten im unteren Tabellenmittelfeld. Die Gäste haben ein Spiel mehr verloren und stehen zwei Plätze hinter Kastl. Für Mayer und den TSV Kastl ist die Zielrichtung klar: „Wir sind immer ambitioniert. Für uns ist es wichtig, die Mannschaft weiterzuentwickeln und unsere Punkte gegen den Abstieg zu holen. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch ins Mittelfeld hineinrutschen. Das wäre überragend.“