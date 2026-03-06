Kastendiek übernimmt die Zweite des TSV Bassum

Der TSV Bassum stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft seiner 2. Herren: Denis Kastendiek wird zur kommenden Saison neuer Trainer der Mannschaft. Der 31-Jährige kommt vom TSV Okel und soll mit seiner Erfahrung sowie neuen Impulsen die Weiterentwicklung des Teams vorantreiben.

Der TSV Bassum hat die Trainerfrage für seine 2. Herren geklärt. Denis Kastendiek übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt und tritt damit eine neue Aufgabe beim Verein an. Der 31-Jährige wechselt vom TSV Okel nach Bassum und gilt innerhalb des Vereins als absoluter Wunschkandidat für die Position.

Die Gespräche zwischen beiden Seiten verliefen von Beginn an äußerst positiv. Kastendiek bringt die Erfahrung aus über vier vier Jahren erfolgreicher Trainertätigkeit beim TSV Okel mit und soll diese nun beim TSV Bassum einbringen. Mit klaren Ideen und frischen Impulsen möchte er die Mannschaft in ihrer sportlichen Entwicklung weiter voranbringen.