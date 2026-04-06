Kastel mit nur acht Feldspielern: Spielabbruch am Gräselberg

Gräselbergs Adnan Kizilgöz trug sich gegen acht Kasteler in die Torschützenliste ein. – Foto: Willi Roth (Archiv)

WIESBADEN. Als Schiedsrichter Said Hashemi (Eintracht Oberursel) die Partie auf dem Hartplatz am Kallebad zwischen den Fußball-Kreisoberligisten SC Gräselberg und FVgg. Kastel 06 anpfiff, rieben sich nicht wenige der knapp 100 Zuschauer verwundert die Augen. Die Gäste waren nur zu acht angetreten. Nachdem bei Kastel auch noch Kapitän Kevin Kierek und Torwart Iwan Tischenin kurz vorm Pausenpfiff verletzt runter mussten, brach Hashemi beim Stand von 3:0 für die Gastgeber nach Toren von Adnan Kizilgöz (12.), Leon Geißler (15.) und Said Silakhori (42.) die Partie ab. Mit zwei Viererketten waren die 06er engagiert aufgetreten und hatten sich insgesamt teuer verkauft.

Kurier-Reporter Martin Gebhard war beim Spiel vor Ort und hat Eindrücke gesammelt. Wie die Kasteler begründen, dass gleich zehn Spieler bei den 06ern fehlten und wie die Partie und das Drumherum abliefen, lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier.