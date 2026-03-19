Kastel 06 im Aufschwung – wie weit kann es in der Saison noch gehen?

Wiesbaden. Kastel 06 gehört aktuell zu den formstärksten Teams der Liga – der Rückstand auf Platz zwei (Germania) beträgt nach sechs Siegen aus den vergangenen sechs Partien nur noch fünf Punkte. Nun warten direkte Duelle gegen die Top-Teams SG Germania und die Freie Turnerschaft. Gewinnen die Nullsechser, sind sie endgültig im Aufstiegskampf angekommen. Doch der Trainer Christian Neumann mahnt zur Zurückhaltung
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Die Kasteler Fußballvereinigung befindet sich im Aufwind – und das trotz alles andere als optimaler Voraussetzungen. Sechs Ligasiege in Folge können die Kasteler verbuchen, doch von einem Lauf will Trainer Christian Neumann nicht reden: „Der wurde durch die Winterpause eher unterbrochen. Wir mussten erst einmal wieder aus dem Winterschlaf aufwachen.“
Gründe für die nicht optimale Vorbereitung seien die schwankende Trainings- und Spielbeteiligung der Mannschaft sowie die witterungsbedingten Ausfälle von Trainingseinheiten und Testspielen gewesen. Trotzdem startete Kastel positiv in die Rückrunde mit zwei Siegen gegen Igstadt und Schierstein – auch wenn das gewissermaßen „Pflichtaufgaben waren“, so Neumann.
Ein tabellarisches Ziel gab es vor der Saison nicht, da der Verein aus einer Phase des Umbruchs kam. Einige Spieler hatten den Verein verlassen, andere sind dazugekommen – Ziel war es, die neuen Spieler gut zu integrieren, sagt Neumann. Der auch in dieser Spielzeit auf die langjährigen Säulen wie Kevin Kierek, Tobias Boss, Louis Stumpf oder Kapitän Marco Knabe bauen kann.
"Der Druck liegt nicht bei uns"
Nun steht eine richtungsweisende englische Woche an: Am Donnerstag treffen die Kasteler im Nachholspiel auf die SG Germania, am Sonntag auf Tabellenführer Freie Turnerschaft. Auch wenn es nur fünf Punkte auf den zweiten Platz (Germania) sind, sagt der Kastel-Coach mit Blick auf das Aufstiegsrennen, dass man „ehrlich und realistisch“ bleiben müsse. Die entscheidenden Spiele lägen noch vor der Mannschaft – erst danach lasse sich mehr sagen, gerade mit Blick auf das direkte Duell gegen Germania, in dem laut Neumann klar ist: „Der Druck liegt nicht bei uns. Germania muss gegen uns liefern.“
Für den Trainer selbst ist es zugleich eine besondere Zeit: Im Sommer hört er nach über zehn Jahren an der Seitenlinie in Kastel auf. Auch jetzt lässt die Motivation nicht nach: „Das entspricht meiner Grundeinstellung und hat auch etwas mit Anstand zu tun. Ich habe ja auch dem Verein gesagt, dass ich das bis zum Sommer mache“, sagt Neumann. Doch er blickt auch mit Vorfreude auf die Zukunft: „Seit ich fünf bin, gab es keine Saison ohne Fußball – als Spieler oder Trainer. Das wird eine ganz andere Erfahrung und ich freue mich, wenn mein Telefon mal weniger wegen Fußball klingelt.“ Zudem erklärt Neumann, dass er plane, mindestens ein Jahr Pause vom Fußball zu nehmen. Doch bis dahin liegt der Fokus auf den kommenden Aufgaben – und auf einer Woche, die für Kastel 06 entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein kann.