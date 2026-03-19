Kastel 06 im Aufschwung – wie weit kann es in der Saison noch gehen? KFV-Trainer Christian Neumann spricht über die durchwachsene Vorbereitung, richtungsweisende Spiele und seine Zeit nach dem Traineramt von Elias Gherbaoui · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser

Die KFV 06 im Lauf: sechs Siege aus den vergangenen sechs Spielen – wie weit kann es für die Kasteler noch gehen? – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Kastel 06 gehört aktuell zu den formstärksten Teams der Liga – der Rückstand auf Platz zwei (Germania) beträgt nach sechs Siegen aus den vergangenen sechs Partien nur noch fünf Punkte. Nun warten direkte Duelle gegen die Top-Teams SG Germania und die Freie Turnerschaft. Gewinnen die Nullsechser, sind sie endgültig im Aufstiegskampf angekommen. Doch der Trainer Christian Neumann mahnt zur Zurückhaltung

Dieser Artikel wird Ihnen kostenlos vom Wiesbadener Kurier zur Verfügung gestellt. Die Kasteler Fußballvereinigung befindet sich im Aufwind – und das trotz alles andere als optimaler Voraussetzungen. Sechs Ligasiege in Folge können die Kasteler verbuchen, doch von einem Lauf will Trainer Christian Neumann nicht reden: „Der wurde durch die Winterpause eher unterbrochen. Wir mussten erst einmal wieder aus dem Winterschlaf aufwachen.“

Gründe für die nicht optimale Vorbereitung seien die schwankende Trainings- und Spielbeteiligung der Mannschaft sowie die witterungsbedingten Ausfälle von Trainingseinheiten und Testspielen gewesen. Trotzdem startete Kastel positiv in die Rückrunde mit zwei Siegen gegen Igstadt und Schierstein – auch wenn das gewissermaßen „Pflichtaufgaben waren“, so Neumann. Ein tabellarisches Ziel gab es vor der Saison nicht, da der Verein aus einer Phase des Umbruchs kam. Einige Spieler hatten den Verein verlassen, andere sind dazugekommen – Ziel war es, die neuen Spieler gut zu integrieren, sagt Neumann. Der auch in dieser Spielzeit auf die langjährigen Säulen wie Kevin Kierek, Tobias Boss, Louis Stumpf oder Kapitän Marco Knabe bauen kann.