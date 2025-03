Kasseler U23 unterliegt in Fulda – Chancenverwertung bleibt das Manko Enges Spiel entscheidet sich durch einen Kopfball in der zweiten Hälfte

Die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel hat im Kampf um die Spitzenplätze der Verbandsliga Nord einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim direkten Verfolger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II unterlagen die Junglöwen am Sonntag knapp mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Jakob Trabert in der 71. Minute.

Die Mannschaft von Trainer Christian Andrecht präsentierte sich über weite Strecken als mindestens ebenbürtig, scheiterte aber wiederholt an der eigenen Chancenverwertung. Bereits in der Anfangsphase vergaben Silas Hagemann (13.) und Aaron Liesche Prieto (23.) vielversprechende Gelegenheiten. Ilias El Hammiri prüfte den gegnerischen Keeper zudem mit einem strammen Distanzschuss (25.). Auch Torhüter Theo Bachmann war bei einem Abschluss von Onuigwe sowie einem hohen Ball aus spitzem Winkel gefordert und bewahrte sein Team zunächst vor dem Rückstand.

In der zweiten Hälfte setzten beide Teams ihre intensive Spielweise fort. Nachdem die Gastgeber erneut gefährlich über die rechte Seite kamen, verwertete Trabert eine punktgenaue Flanke per Kopf zur Führung (71.). Die Löwen warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, doch die Fuldaer Defensive ließ nichts mehr zu.