Neu beim KSV Hessen Kassel: Michael Glück wechselt auf Leihbasis von 1860 München zum KSV Hessen Kassel. Im Bild mit Ingmar Merle (links), der für den KSV die Gespräche geführt hat. – Foto: KSV Hessen Kassel e.V.

Kasseler Löwen verstärken Innenverteidigung mit einem Münchener Löwen Glück für den KSV Hessen

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger Michael Glück von Drittligist TSV 1860 München verstärkt für die kommende Rückrunde das Regionalliga-Team des KSV Hessen Kassel.

„Wir gewinnen mit Michi einen sehr vielversprechenden talentierten Spieler, der für seine weitere Entwicklung Spielpraxis braucht, um die nächsten Schritte im Profifußball machen zu können“, sagt Ingmar Merle, der für den KSV die Kaderplanung koordiniert. Die Löwen setzen dabei auf die Dynamik und Zweikampfstärke des jungen Verteidigers, der vor allem im Spielaufbau seine Stärken hat: „Mit ihm versprechen wir uns einen Mehrwert, der unsere Mannschaft qualitativ weiter stärken wird“, führt Merle fort.

Michael Glück wechselt bis zum 30.6.2023 auf Leihbasis von den weiß-blauen Löwen zu den rot-weißen Löwen nach Kassel. Der am 13.6.2003 in Salzburg geborene Glück steht seit 2018 in den Diensten der Münchener Löwen, davor verbrachte der Österreicher seine Jugend bei Wacker Burghausen. Vor Saisonbeginn 2022/23 rückte der 1,89 Meter große Abwehrspieler aus der U19 in den Profikader der „Sechzger“. In der 3. Liga kam Glück zu einem Einsatz im Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer SV Elversberg. In der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München, die in der fünftklassigen Bayernliga Süd spielt, absolvierte Glück elf Spiele für die weiß-blauen Münchener Löwen. Herzlich willkommen in Kassel!