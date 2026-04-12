Kassel stolpert in Eiterfeld – Serie von Dörnberg endet

– Foto: Angelo Wiesner

Der 25. Spieltag der Verbandsliga Nord hat die nordhessischen Mannschaften in fast alle Richtungen geschickt. Lichtenauer FV setzte gegen Steinbach ein starkes Zeichen im oberen Drittel, KSV Hessen Kassel II ließ in Eiterfeld Punkte liegen, und SG Calden/Meimbressen schoss sich in Johannesberg ein Stück weiter aus der Gefahrenzone. Dazu holten FSV Wolfhagen, OSC Vellmar und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach wichtige Zähler, während FSV Dörnberg in Eichenzell spät leer ausging und SC Willingen in Bad Soden klar unterlag.

Der Lichtenauer FV bezwang den Tabellendritten Steinbach mit 2:0 und rückte damit selbst bis auf einen Punkt an die Spitzengruppe heran. Alexandru Graur brachte die Gastgeber in Führung, Nestor Raul Orellana legte im zweiten Durchgang nach. Nach den späten Enttäuschungen der Vorwochen war das für die Löwen genau die passende Antwort.

Nerven und Punkte eingebüßt

Die Junglöwen kamen in Eiterfeld nicht über ein 1:1 hinaus und mussten am Ende sogar zu neunt auskommen. Sebastian Schmeer glich zwar aus, nachdem er zuvor noch einen Elfmeter vergeben hatte, doch mit Paul Stegmann per Gelb-Rot und Ludger Kersting per Roter Karte verlor der Tabellenführer in der Schlussphase zusätzlich die Kontrolle. Damit blieb Kassel zwar vorn, ließ aber die Chance liegen, sich deutlicher abzusetzen.

Lange Reise umsonst

Für die Upländer blieb beim Tabellenzweiten wenig zu holen. Nach torloser erster Halbzeit zog Bad Soden binnen 19 Minuten auf 4:0 davon und entschied die Partie damit klar. Für Willingen ist die Niederlage im Kellerkampf schmerzhaft, weil die Konkurrenz aus Nordhessen an diesem Wochenende teils kräftig punktete. Richtige Antwort gefunden

Nach dem Dämpfer gegen Klei/Hun/Doh meldeten sich die Wölfe in Flieden zurück. Trotz früher Führung der Gastgeber drehte Wolfhagen die Partie noch vor und nach der Pause durch Tore von Dustin Taege und Alexander Mayor; dass die Mannschaft auf ihre gesperrten Stoßstürmer verzichten musste, fiel am Ende nicht entscheidend ins Gewicht. Der Sieg hält den FSV in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe.

Späte Niederlage

Die Habichtswälder mussten in Eichenzell einen späten Nackenschlag hinnehmen. Nach dem Ausgleich durch Diart Ejupi sah vieles nach einem Punktgewinn aus, ehe Enes Dugan in der Schlussminute noch zum 2:1 für die Gastgeber traf. Für Dörnberg endete damit die starke Ungeschlagen-Serie in der Liga.

Kellerduell gedreht

Der OSC Vellmar nahm beim Vorletzten Hofbieber drei ganz wichtige Punkte mit. Nach dem Rückstand drehte die Mannschaft von Mario Deppe die Partie durch Sami Reimsche und den späten Treffer von Marlin Porada. Der Sieg verschafft dem OSC im Tabellenkeller etwas Luft und war genau die Art von Erfolg, die in solchen Wochen zählt.

Wichtiger Punkt

Nach dem Coup in Wolfhagen legte Klei/Hun/Doh auch bei Barockstadt II nach und nahm ein 1:1 mit. Auf das 0:1 durch Louis Fuchs hatten die Nordhessen mit dem schnellen Ausgleich von Louis Blumenstein die passende Antwort. Damit blieb die Mannschaft von Tim-Philipp Brandner im positiven Lauf und stabilisierte ihre Position im gesicherten Mittelfeld.

Pflichtaufgabe erledigt