Kassel II greift nach dem Titel – Calden und Vellmar unter Druck

– Foto: Andreas Roith

Der vorletzte Spieltag der Verbandsliga Nord steht ganz im Zeichen des Saisonendspurts. KSV Hessen Kassel II kann beim SV Hofbieber mit einem Punkt die Meisterschaft und den Aufstieg in die Hessenliga perfekt machen. Dahinter kämpfen FSV Wolfhagen, Lichtenauer FV und TSV Wabern um die bestmögliche Platzierung im oberen Tabellendrittel, während SG Calden/Meimbressen nach drei furiosen Siegen den Klassenerhalt endgültig festmachen kann.

Für Klei/Hun/Doh liegt der Fokus an diesem Wochenende nicht ausschließlich auf dem Ligaspiel in Steinbach. Wegen des anstehenden Pokalfinals will das Trainerteam mehrere Leistungsträger schonen und Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit geben. Sportlich bleibt die Aufgabe trotzdem anspruchsvoll: Steinbach will sich nach dem 2:6 in Calden vor eigenem Publikum rehabilitieren und steht als Tabellendritter weiter für hohe Qualität.

Gelingt der Klassenerhalt?

Am Reiherwald treffen zwei Teams mit gegensätzlicher Formkurve aufeinander. Wabern wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg, will mit einem Erfolg aber die Marke von 50 Punkten erreichen. Calden/Meimbressen kommt dagegen mit 17 Toren aus den vergangenen drei Spielen, darunter klare Siege gegen Dörnberg und Steinbach. Für den Aufsteiger ist die Rechnung einfach: Mit einem Auswärtssieg wäre der Klassenerhalt unabhängig von anderen Ergebnissen sicher. Ein Punkt reicht

Morgen, 15:00 Uhr SV Hofbieber SV Hofbieber KSV Hessen Kassel KSV Hessen II 15:00 PUSH

Für die Junglöwen ist die Ausgangslage eindeutig. Ein Punkt beim Tabellenvorletzten reicht, um die Meisterschaft in der Verbandsliga Nord und den Aufstieg in die Hessenliga perfekt zu machen. Nach dem 3:0 gegen Eichenzell hat sich die Mannschaft von Danny Overkamp den ersten Matchball erarbeitet, muss aber konzentriert bleiben: Hofbieber hat zuletzt in Klei/Hun/Doh gewonnen und schon Johannesberg zeigte, dass auch vermeintliche Pflichtaufgaben gefährlich werden können.

Form bestätigen

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SC Willingen SC Willingen 15:30 live PUSH

Der OSC Vellmar hat sich mit starken Wochen aus der unmittelbaren Gefahrenzone gearbeitet und kann gegen den bereits abgestiegenen SC Willingen den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Für die Upländer geht es nach dem 0:0 gegen Lichtenau vor allem darum, die Verbandsliga-Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Vellmar dagegen will seine gute Rückrunde bestätigen und den Abstand nach unten endgültig beruhigen. Duell um Platz vier