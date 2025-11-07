Kassel feiert späten Sieg, Kickers Offenbach verpasst Befreiungsschlag

Der heutige Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga Südwest brachte zwei intensive und umkämpfte Partien – mit gegensätzlichen Gefühlen für die Favoriten. Während der KSV Hessen Kassel einen wichtigen Auswärtssieg in Steinbach feiern durfte, verpassten die Offenbacher Kickers den ersehnten Befreiungsschlag gegen Freiburg II.
---
Am Bieberer Berg herrschte eine Mischung aus Hoffnung und Ernüchterung. Kickers Offenbach kam im Duell gegen den SC Freiburg II nicht über ein 1:1 hinaus – ein Ergebnis, das den Hessen im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nur bedingt hilft. Die Gastgeber begannen engagiert und gingen kurz vor der Pause durch Kilian Skolik in der 42. Minute in Führung. Doch Freiburg II schlug nach dem Seitenwechsel zurück. Mathias Fetsch traf in der 56. Minute zum Ausgleich. Es blieb beim 1:1.
---
Der KSV Hessen Kassel setzte sich in einem packenden Duell beim TSV Steinbach Haiger mit 2:1 durch und feierte damit einen wichtigen Auswärtserfolg im oberen Tabellenmittelfeld. Vor 1117 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gwang-in Lee die Steinbacher in der 48. Minute in Führung – ein Treffer. Doch Kassel bewies Moral und kämpfte sich zurück. Phinees Bonianga sorgte in der 75. Minute für den Ausgleich, ehe Yannick Stark nur neun Minuten später in der 84. Minute die Partie drehte.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________