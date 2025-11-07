Kassel feiert späten Sieg, Kickers Offenbach verpasst Befreiungsschlag

Der heutige Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga Südwest brachte zwei intensive und umkämpfte Partien – mit gegensätzlichen Gefühlen für die Favoriten. Während der KSV Hessen Kassel einen wichtigen Auswärtssieg in Steinbach feiern durfte, verpassten die Offenbacher Kickers den ersehnten Befreiungsschlag gegen Freiburg II.

Am Bieberer Berg herrschte eine Mischung aus Hoffnung und Ernüchterung. Kickers Offenbach kam im Duell gegen den SC Freiburg II nicht über ein 1:1 hinaus – ein Ergebnis, das den Hessen im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nur bedingt hilft. Die Gastgeber begannen engagiert und gingen kurz vor der Pause durch Kilian Skolik in der 42. Minute in Führung. Doch Freiburg II schlug nach dem Seitenwechsel zurück. Mathias Fetsch traf in der 56. Minute zum Ausgleich. Es blieb beim 1:1. ---

Der KSV Hessen Kassel setzte sich in einem packenden Duell beim TSV Steinbach Haiger mit 2:1 durch und feierte damit einen wichtigen Auswärtserfolg im oberen Tabellenmittelfeld. Vor 1117 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gwang-in Lee die Steinbacher in der 48. Minute in Führung – ein Treffer. Doch Kassel bewies Moral und kämpfte sich zurück. Phinees Bonianga sorgte in der 75. Minute für den Ausgleich, ehe Yannick Stark nur neun Minuten später in der 84. Minute die Partie drehte. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen SGV Freiberg Freiberg



Der Absteiger (21 Punkte, 27:32) misst sich mit dem Tabellenführer (31 Punkte, 37:15), dessen Defensive bislang Maßstäbe setzt. Der Favorit bringt Reife und Effizienz ein, der Gastgeber braucht Konsequenz in der Chancenverwertung.



Der Zehnte (23 Punkte, 20:21) trifft auf den Dritten (27 Punkte, 32:28). Kompakte Ordnung gegen spielerische Balance – die Partie verspricht ein enges strukturiertes Ringen um Räume.

Morgen, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SG Sonnenhof Großaspach Großaspach



Der Vierzehnte (16 Punkte, 26:23) fordert den Aufsteiger auf Rang sechs (25 Punkte, 42:26) mit der bisher treffsichersten Offensive. Hält die Heimdefensive stand, könnte das Spiel über Standards kippen.



Der Neunte (23 Punkte, 29:25) empfängt den Vorletzten (10 Punkte, 16:40). Der Favorit setzt auf Kontrolle, der Gast braucht Effizienz aus wenigen Gelegenheiten.

Morgen, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau FC 08 Homburg FC Homburg



Der Siebzehnte (8 Punkte, 18:39) steht gegen den Siebten (24 Punkte, 33:24) unter Zugzwang. Viel spricht für Ballbesitzvorteile des Favoriten, während der Außenseiter auf Umschalten und erste Zweikämpfe setzt.

Morgen, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen TSV Schott Mainz Schott Mainz



Der Aufsteiger auf Rang 15 (12 Punkte, 18:36) misst sich mit dem Schlusslicht (5 Punkte, 19:41). Für beide ist es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf – Fehlervermeidung und Standardschärfe stehen über allem.



Das Duell Zweiter gegen Fünfter: 28 Punkte und 28:19 auf der einen, 26 Punkte und 27:17 auf der anderen Seite. Kleiner Abstand, großes Gewicht – wer das Mittelfeld dominiert, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.