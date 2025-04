Kassel deklassiert Kickers Offenbach, FC Gießen überrascht in Freiburg

Der FC 08 Homburg drehte ein umkämpftes Spiel gegen den 1. Göppinger SV und gewann mit 2:1. Filip Milisic brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 24. Minute in Führung. Homburgs David Hummel vergab seinerseits einen Strafstoß in der 49. Minute, scheiterte dabei an Torhüter Enrico Alejandro Piu. Besser machte es Minos Gouras, der in der 40. Minute zum Ausgleich traf. In der 69. Minute sorgte Markus Mendler für den Siegtreffer der Gastgeber.

