Kassandra Potsi wechselt zum FC Bayern München

Kassandra Potsi wird die SGS Essen zum Saisonende verlassen und sich dem FC Bayern München anschließen. Die 17-Jährige spielt seit der U11 in Essen-Schönebeck, feierte kurz nach ihrem 16. Geburtstag im Januar 2024 ihr Bundesliga-Debüt gegen den VfL Wolfsburg und kommt seitdem auf fast 40 Einsätze in lila-weiß. Ab der kommenden Spielzeit zieht es die Offensivspielerin nun in die bayrische Landeshauptstadt.
„Ich bin der SGS dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeiten, die ich hier bekomme“, sagt Potsi. „Der Wechsel ist für mich eine große Chance, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Zunächst liegt mein Fokus jedoch darauf, der Mannschaft mit meiner Leistung zu helfen.“
„Kassandra ist ein riesiges Talent und wird mit Sicherheit ihren Weg gehen“, betont Interimstrainerin Jessica Wissmann. „Sie hat Fähigkeiten am Ball, die nicht viele mitbringen und die wir selbstverständlich sehr gerne noch länger in den eigenen Reihen gehabt hätten. Ich bin überzeugt davon, dass sie auch eine Mannschaft wie Bayern München noch bereichern kann.“
Geschäftsführer Florian Zeutschler sagt: „Kassandra hat Ihre Kreativität und Qualität trotz Ihres noch jungen Alters nicht nur im Training, sondern auch in einigen Spielen gezeigt. Bis zum Ende der Saison werden wir noch viel Freude an ihr haben und wünschen ihr auch ab der nächsten Saison alles Gute!"