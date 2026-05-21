Kasra Ghawilu verlässt den SSV Richtung 3. Liga

Seit seiner Rückkehr im Jahr 2022 entwickelte sich Ghawilu zu einer der zentralen Figuren beim SSV. In insgesamt 138 Pflichtspielen erzielte der Offensivspieler 48 Tore und bereitete weitere 23 Treffer vor. Besonders in der laufenden Saison nahm der Kapitän eine Schlüsselrolle ein und führte die Mannschaft zu einem starken vierten Tabellenplatz sowie ins Finale des Landespokals.

Mit dem Wechsel endet am Küstenkanal die Zeit eines Spielers, der den Verein in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich entscheidend geprägt hat.

Der Verein verliert nicht nur einen Leistungsträger, sondern auch einen emotionalen Anführer. Ghawilu galt innerhalb der Mannschaft als Identifikationsfigur und genoss sowohl im Umfeld als auch bei den Fans große Wertschätzung.

Mit 13 Toren und sieben Vorlagen in nur 19 Einsätzen bestätigte der Angreifer erneut seine außergewöhnliche Qualität und Bedeutung für das Team.

„Jeddeloh ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Hier war es immer familiär und für mich viel mehr als nur ein Verein. Ich habe mich unglaublich wohlgefühlt und bin dankbar für die gemeinsame Zeit“, erklärt Ghawilu auf der Vereinshomepage.

Gleichzeitig blickt der Kapitän voller Vorfreude auf die kommende Herausforderung:

„Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber die Chance, in der 3. Liga zu spielen, möchte ich unbedingt wahrnehmen.“

Ein letztes großes Ziel

Bevor das Kapitel in Jeddeloh endet, wartet jedoch noch ein besonderes Spiel. Am Sonntag steht für den SSV das Pokalfinale an – und Ghawilu möchte seine Zeit am Küstenkanal mit einem Titelgewinn abschließen.

„Bevor es soweit ist, haben wir noch ein großes Ziel: Am Wochenende wollen wir den Pokal holen und gemeinsam einen besonderen Abschluss schaffen. Ich möchte mich würdig verabschieden und mit den Jungs noch einmal alles reinwerfen“, sagt der Kapitän.

Damit richtet sich der Fokus nun auf den letzten gemeinsamen Auftritt – mit der Hoffnung, dass Ghawilu zum Abschied tatsächlich noch den Pokal in die Höhe stemmen kann.