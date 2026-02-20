Kasparetti soll Haching II zum Aufstieg führen Neuer Trainer in Unterhaching von Nico Bauer · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser

Zurück bei der SpVgg Unterhaching: Thomas Kasparetti ist neuer Trainer der Landesliga-Mannschaft. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching II steht nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter.

Nach der Winterpause ist vieles neu bei der SpVgg Unterhaching II. Die Landesliga-Spieltagsmannschaft ist weiter voll im Rennen um den Bayernliga-Aufstieg. Mit Thomas Kasparetti hat das Team nach Andreas Haidl, Marc Endres, Thomas Schmeizl, Philipp Bönig und Robert Rakaric nun schon den sechsten Trainer, der mindestens eine Partie coachte. In der Winterpause hat sich bei den Hachingern eine ganze Menge getan. Mit Philipp Zimmerer hat der beste Torschütze von Haching II (15 Tore) den Club zum Regionalligisten Buchbach verlassen. Im Gegenzug kam mit Laris Stejapanovic (19 Tore) aus Grünwald die Nummer eins der Torjägerliste als potenzieller Spieler der ersten oder zweiten Mannschaft. Aus dem Kader der zweiten Mannschaft wechselte Verteidiger Jona Meiner zum Liga-Kontrahenten FC Unterföhring und Andreas Schweinsteiger zum Bayernligisten Kirchanschöring.

Der neue Trainer Thomas Kasparetti ist ein alter Bekannter in Haching. Er war in der Vorrunde beim Bundesligisten FC Augsburg Co-Trainer von Sandro Wagner und wurde bei der Trennung mit freigestellt. Nun ist er zurück in Unterhaching, wo er zuvor schon fünf Jahre von 2020 bis 2025 tätig war. Er verstärkt als Co-Trainer der ersten Mannschaft das Trainerteam von Sven Bender und übernimmt in der Landesliga die Betreuung der Spieltagsmannschaft. „Dieses Konzept hat Charme“, sagt Kasparetti über die zweite Mannschaft mit jungen Spielern aus der Regionalliga, die in der Landesliga Erfahrungen sammeln. Er ist auch darauf vorbereitet, mit einer nicht üppig besetzten Ersatzbank zu den Landesliga-Spielen zu fahren. So ist für ihn sichergestellt, dass alle ihre Spielzeit bekommen. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagt Thomas Kasparetti. Wenn das gelingt, heißt der Meister am Ende Haching II. Mit 44 Punkten nach 21 Spielen steht Haching einen Punkt hinter Wasserburg auf dem zweiten Platz, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Für den Trainer schließen sich sportliche Ziele und die Entwicklung junger Spieler nicht aus: „Es geht darum, Spiele zu gewinnen und zu lernen, dass im Herrenfußball Fehler schnell bestraft werden.“