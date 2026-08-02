Kasinger Last-Minute-Sieg - Zucheringer Torrausch

Ein historisches Schützenfest erlebten die 200 Zuschauer im Ingolstädter Stadtderby. Peter Veit eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute, den Faruk Rencber (8.) postwendend ausglich. Danach spielte jedoch nur noch der Türkische SV. Umut Yürükal stellte in der 39. Minute die Weichen auf Sieg. Nach der Pause brachen bei Fatih Spor alle Dämme: Erneut Veit (59.), Akif Abasikeles (66.) und Yürükal (79.) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Nach dem zwischenzeitlichen 5:2 durch Robert Henemann (81.) legte Artan Halimi mit einem Doppelschlag binnen sechzig Sekunden (84. / 85.) nach. Den Schlusspunkt zum triumphalen 8:2-Endstand setzte Matchwinner Umut Yürükal (89.) mit seinem dritten persönlichen Treffer.
Dieses Spiel bot den 120 Zuschauern alles, was den Fußball ausmacht. Admir Music brachte Hitzhofen in der 35. Minute in Front. Menning hätte noch vor der Pause ausgleichen können, doch Moritz Faigle scheiterte in der 42. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzenden Gästekeeper Max Dörfler. Nach dem Wechsel glich Manuel Kiermeier (51.) zwar für Menning aus, doch dann schlug die Stunde von Christoph Thomas, der mit einem schnellen Doppelpack (59. / 63.) Hitzhofen mit 3:1 in Führung brachte. William von Schuttenbach machte es mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (85.) noch einmal spannend, ehe erneut Admir Music (88.) mit seinem zweiten Tor alles klar machte.
Der TSV Ober- Unterhaunstadt entführte vor 150 Zuschauern drei wichtige Punkte aus Geisenfeld. Manuel Hunner stellte die Weichen in der 21. Minute auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff schockte Oliver Günther (47.) die Heimelf mit dem schnellen 0:2. Geisenfeld steckte nicht auf und drängte auf den Anschluss, der Stefan Hoffmann in der 79. Minute auch gelang. In der Schlussphase verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung jedoch geschickt über die Zeit.
Ein denkwürdiger Nachmittag für Zucherings Leander Friedl prägte diese Partie vor 133 Zuschauern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Friedl die Heimelf per Doppelpack (54. / 61.) mit 2:0 in Front, ehe er nur vier Minuten später (65.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl geriet Zuchering kurz ins Wanken, als Johannes Jocham (77.) für Hohenwart verkürzte. Doch die Gastgeber steckten den Platzverweis bravourös weg und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase durch Philip Delanowski (81.), Glenn Heicappell (86.) und Felix Held (88.) noch auf ein fettes 5:1 hoch.
In einer hart umkämpften Begegnung ging der Gast aus Großmehring durch Lukas Heilmann (30.) in Führung. Hundszell schüttelte sich kurz und schlug nur fünf Minuten später durch Tim Schirmer (35.) zurück. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf Messers Schneide, bis Manuel Wittmann in der 77. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:1-Siegtreffer für Hundszell verwandelte. Derselbe Spieler stand auch in der Nachspielzeit im Mittelpunkt, als er in der 94. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.
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Die Spitzengruppe: Aufstiegsträume und Relegationshoffnungen
Nach dem perfekten Start steht der Türkische SV 1972 Ingolstadt (1. Platz, 3 Punkte) ganz oben. Mit einem fulminanten 8:2-Erfolg im Stadtderby sicherten sich die Ingolstädter aufgrund der besseren Tordifferenz den begehrten ersten Tabellenplatz.
Dicht auf den Fersen folgt das punktgleiche Verfolgerduo auf den Plätzen zwei und drei. Der SV Zuchering(2. Platz, 3 Punkte) überzeugte mit einer starken Bilanz von 5:1 Toren und besetzt damit den extrem wertvollen zweiten Tabellenplatz. Der FC Hitzhofen-Oberzell (3. Platz, 3 Punkte) lauert nach einem torreichen 4:2-Sieg als erster Verfolger knapp dahinter. Ebenfalls makellos präsentierte sich der SV Kasing(4. Platz, 3 Punkte) beim knappen 3:2-Erfolg.
Das Tabellenmittelfeld: Solider Start und Lauerstellung
Im gesicherten Mittelfeld rangieren die Teams, die zum Auftakt einen knappen Sieg oder ein Unentschieden verbuchen konnten. Der TSV Ober-/Unterhaunstadt (5. Platz, 3 Punkte) und der SV Ingolstadt-Hundszell(6. Platz, 3 Punkte) holten jeweils einen knappen 2:1-Erfolg und bleiben den Top-Teams dicht auf den Fersen.
Einen Punkt zum Start sicherten sich der TSV Lichtenau (7. Platz, 1 Punkt) und der TV Münchsmünster(8. Platz, 1 Punkt) nach ihrem direkten 1:1-Duell. Sie befinden sich damit in einer soliden Lauerstellung für die kommenden Wochen.
Die Kellerkinder: Fehlstart und Wiedergutmachung
Am unteren Ende der Tabelle stehen die Teams, die den Saisonauftakt verpatzt haben und nun unter Zugzwang stehen. Der FC Mindelstetten (9. Platz, 0 Punkte), der TSV 1921 Großmehring (10. Platz, 0 Punkte) und der FC Geisenfeld (11. Platz, 0 Punkte) verloren ihre Partien jeweils nur knapp und schielen auf die ersten Punkte.
Deutlich härter traf es den SV Menning (12. Platz, 0 Punkte) und den TSV Hohenwart (13. Platz, 0 Punkte), die jeweils vier Gegentore schlucken mussten. Das aktuelle Schlusslicht bildet der FC Fatih Spor Ingolstadt (14. Platz, 0 Punkte), der nach der herben 2:8-Klatsche am zweiten Spieltag dringend defensive Stabilität finden muss. Der VfB Eichstätt II greift nach einem spielfreien ersten Wochenende erst jetzt ins Geschehen ein.
Vorschau: Die Top-Duelle des 2. Spieltags
- Das absolute Spitzenspiel: Am Sonntag empfängt der drittplatzierte FC Hitzhofen-Oberzell den aktuellen Spitzenreiter Türkischer SV 1972 Ingolstadt. Beide Offensivreihen liefen am 1. Spieltag heiß – es herrscht Torgarantie.
- Verfolgerjagd in Großmehring: Der TSV 1921 Großmehring fordert den SV Zuchering heraus. Während die Gäste ihre weiße Weste wahren wollen, peilt Großmehring die ersten Heimpunkte an.
- Kasing legt vor: Bereits am Freitagabend will der SV Kasing gegen den ausgeruhten VfB Eichstätt IInachlegen und den perfekten Start mit sechs Punkten perfekt machen.
- Wiedergutmachung im Tabellenkeller: Der FC Fatih Spor Ingolstadt bittet den FC Mindelstettenzum Duell. Beide Teams wollen den Fehlstart korrigieren, wobei Fatih Spor vor allem defensiv ein anderes Gesicht zeigen muss.