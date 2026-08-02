Kasinger Last-Minute-Sieg - Zucheringer Torrausch

Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga 1 bot den Zuschauern pure Dramatik und jede Menge Torspektakel. Im Fokus standen dabei die treffsicheren Goalgetter, die ihre Mannschaften fast im Alleingang beflügelten. Mathias Habricht erlöste den SV Kasing mit einem Last-Minute-Doppelpack, während Christoph Thomas den FC Hitzhofen-Oberzell zum Auswärtssieg schoss. Ein echter Geniestreich mit bitterem Beigeschmack gelang Leander Friedl, der Zuchering mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte. Überragender Akteur des Wochenendes war jedoch Umut Yürükal, dem beim fulminanten Heimsieg des Türkischen SV Ingolstadt sogar ein Dreierpack gelang. Auch seine Teamkollegen Peter Veit und Artan Halimi sowie Admir Music aufseiten der Hitzhofener glänzten jeweils mit zwei Treffern.

Vor 150 Zuschauern sahen die Fans eine ausgeglichene Partie, die bereits in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Domenic Raimann brachte die Gäste aus Münchsmünster in der 10. Minute früh in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Ermin Alagic besorgte in der 21. Minute den schnellen Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Teams unter der Leitung von Schiedsrichter Tunahan Gümüs weitgehend, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Ein echtes Drama spielte sich in Mindelstetten ab. Die Gastgeber sahen nach Toren von Christoph Riegler (9.) und Lukas Gaul (37.) vor 130 Zuschauern bereits wie der sichere Sieger aus. Doch Kasing bewies enorme Moral und startete eine furiose Schlussphase. Mathias Habricht leitete in der 80. Minute die Aufholjagd ein, ehe Elton Jetishi nur drei Minuten später (83.) zum 2:2 ausglich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) war es erneut Habricht, der mit seinem zweiten Tor des Tages die Partie komplett drehte und den Kasinger Last-Minute-Wahnsinn perfekt machte.

Ein historisches Schützenfest erlebten die 200 Zuschauer im Ingolstädter Stadtderby. Peter Veit eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute, den Faruk Rencber (8.) postwendend ausglich. Danach spielte jedoch nur noch der Türkische SV. Umut Yürükal stellte in der 39. Minute die Weichen auf Sieg. Nach der Pause brachen bei Fatih Spor alle Dämme: Erneut Veit (59.), Akif Abasikeles (66.) und Yürükal (79.) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Nach dem zwischenzeitlichen 5:2 durch Robert Henemann (81.) legte Artan Halimi mit einem Doppelschlag binnen sechzig Sekunden (84. / 85.) nach. Den Schlusspunkt zum triumphalen 8:2-Endstand setzte Matchwinner Umut Yürükal (89.) mit seinem dritten persönlichen Treffer.

Dieses Spiel bot den 120 Zuschauern alles, was den Fußball ausmacht. Admir Music brachte Hitzhofen in der 35. Minute in Front. Menning hätte noch vor der Pause ausgleichen können, doch Moritz Faigle scheiterte in der 42. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzenden Gästekeeper Max Dörfler. Nach dem Wechsel glich Manuel Kiermeier (51.) zwar für Menning aus, doch dann schlug die Stunde von Christoph Thomas, der mit einem schnellen Doppelpack (59. / 63.) Hitzhofen mit 3:1 in Führung brachte. William von Schuttenbach machte es mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (85.) noch einmal spannend, ehe erneut Admir Music (88.) mit seinem zweiten Tor alles klar machte.

Der TSV Ober- Unterhaunstadt entführte vor 150 Zuschauern drei wichtige Punkte aus Geisenfeld. Manuel Hunner stellte die Weichen in der 21. Minute auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff schockte Oliver Günther (47.) die Heimelf mit dem schnellen 0:2. Geisenfeld steckte nicht auf und drängte auf den Anschluss, der Stefan Hoffmann in der 79. Minute auch gelang. In der Schlussphase verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung jedoch geschickt über die Zeit.

Ein denkwürdiger Nachmittag für Zucherings Leander Friedl prägte diese Partie vor 133 Zuschauern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Friedl die Heimelf per Doppelpack (54. / 61.) mit 2:0 in Front, ehe er nur vier Minuten später (65.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl geriet Zuchering kurz ins Wanken, als Johannes Jocham (77.) für Hohenwart verkürzte. Doch die Gastgeber steckten den Platzverweis bravourös weg und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase durch Philip Delanowski (81.), Glenn Heicappell (86.) und Felix Held (88.) noch auf ein fettes 5:1 hoch.