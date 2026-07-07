Kasim Uslu soll die Borgfeld-Offensive anführen

– Foto: Deichphoto/Rainer Schmidt

Der SC Borgfeld hat auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen gesetzt und sich die Dienste von Kasim Uslu gesichert. Der Offensivspieler wechselt vom Brinkumer SV nach Borgfeld und soll in der kommenden Saison die Offensive anführen. Nach Angaben des Vereins entschied sich Uslu trotz mehrerer Angebote aus Bremen und Niedersachsen für den SC Borgfeld.

Der Neuzugang gilt als einer der treffsichersten Angreifer im Bremer Amateurfußball der vergangenen Jahre. Mit seiner Erfahrung, seiner Torgefahr und seiner Qualität am Ball soll er dem Offensivspiel des SC Borgfeld zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Künftig wird Uslu die traditionsreiche Rückennummer 10 tragen.

Trainer Alex Kropp zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt. Nach eigenen Angaben standen beide bereits seit mehreren Wochen in engem Austausch. Besonders der gemeinsame Ehrgeiz und der Wille, sportlich erfolgreich zu sein, hätten den Ausschlag für die Zusammenarbeit gegeben.

Kropp traut seinem Neuzugang vom ersten Tag an eine Führungsrolle zu. Uslu bringe nicht nur die passende Mentalität mit, sondern solle auch die vielen jungen Spieler im Kader auf und neben dem Platz unterstützen. Mit der Verpflichtung des erfahrenen Angreifers unterstreicht der SC Borgfeld seine Ambitionen für die neue Spielzeit.