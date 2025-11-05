Kartenverkauf für Pokalkracher startet: "Wir sehen uns auf dem Felsen"

"Am Donnerstag, den 6. November, und am Dienstag, den 11. November, besteht jeweils von 17 bis 20 Uhr an der Felsenhütte 2.0 die Möglichkeit, Tickets zu erwerben", teilte der Landesligist mit und informierte zugleich über die Preisgestaltung: "Tickets sind für Vollzahler zum Preis von 8 € erhältlich. Ermäßigte Tickets für schmale 5 € gibt es (m/w) für Schüler, Studenten, Halle-Pass-Inhaber und Rentner (für die drei Letztgenannten gegen Nachweis). Freien Zutritt haben Kinder unter 7 Jahren."

Neben den beiden Vorverkaufsterminen auf dem Turbine-Sportplatz solle es zusätzlich "auch ein Kartenkontingent im Fanshop des HFC geben", kündigte der Landesligist an. "Über den dortigen Verkaufsbeginn informieren wir und der Hallesche FC euch rechtzeitig", hieß es.

Klar ist schon jetzt: Das erste Pflichtspiel-Duell zwischen Turbine und dem HFC seit der Zweitrunden-Partie im Jahr 2018 soll ein Highlight werden. 1421 Zuschauer wurden damals auf dem Turbine-Sportplatz gezählt. Auf eine ähnlich große Kulisse hofft der aktuelle Tabellenzweite der LOTTO-Landesliga Süd nun gegen den Regionalligisten wieder: "Wir sehen uns auf dem Felsen."

