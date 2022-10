– Foto: Andreas Santner

Kartenreiches Derby hat keinen Sieger TSV Riedlingen – TSG Ehingen 2:2 (1:1)

Die 400 Zuschauer im Donaustadion sahen ein über weite Strecken zerfahrenes Derby mit 9 gelben und zwei gelb-roten Karten und am Ende wohl ein gerechtes 2:2-Unentschieden. Es liegt im Auge des Betrachters, ob es ein gewonnener Punkt für die lange in Unterzahl spielenden Rothosen ist, oder ob unterm Strich 2 verlorene Punkte stehen, auch aufgrund des zu Unrecht aberkannten Tores von Schoppenhauer in der Nachspielzeit.

Das Gäste-Team kam etwas besser ins Spiel, war griffiger in den Zweikämpfen und zwangen die Hausherren immer wieder zu Ballverlusten. Diese nutzten die Ehinger zu schnellen Kontern, die aber zunächst keinen Schaden anrichteten. In der 21. Spielminute ging dann der TSV mit der ersten Torchance in Führung. Dominik Früh schickte Dennis Altergot in die Gasse, der umkurvte TSG-Torsteher Vonnier und schob zur Führung ein – 1:0 (21. Minute). Doch die Gäste antworteten prompt: nach einem Foul von Früh legte sich Madarac den Ball aus bester Freistoßposition zurecht und traf aus knapp 18 Metern zum Ausgleich – 1:1 (26. Minute). Dann konnte der unter der Woche erkrankte Altergot eine Großchance nicht nutzen und verpasste die erneute Führung knapp. In der 42. Minute zeigte der nicht immer souverän leitenden Schiedsrichter Braukmann Jonas Siefert den gelb-roten Karton. An der Strafraumgrenze lief er einem Ehinger in die Hacke, der dankend annahm. Kann man, muss man nicht. Zur zweiten Halbzeit brachte TSV-Coach Keller Matthias Binder in die Innenverteidigung, dafür schob Manuel Fauler vor auf die Sechserposition. Dauerläufer Münz ging für den angeschlagenen Maurer nach rechts hinten. Den erschöpften Altergot löste Mehidi in der Offensive ab und unterstützte den unermüdlichen Früh. Trotz Unterzahl erkannte man dem Spiel die Gäste-Überzahl nicht an, mobilisierten die Rothosen doch bis zum Schluss alle Reserven. Einen Schoppenhauer-Eckball wähnte die Ostkurve schon hinter der Torlinie, doch die Rettungstat von Vonnier in bester Volleyball-Manier war wohl noch knapp vor der Linie. In der 69. Minute durften die Ehinger Angreifer den Ball an der Strafraumkante dreimal unbehelligt zupassen, so dass letztlich Janusz frei zum Schuss kam und mit seinem Schlenzer ins lange Eck Hermanutz keine Chance ließ. In dieser Szene agierte die TSV-Defensive zu nachlässig und nicht aggressiv genug – 1:2 (69. Minute). Wenige Minuten später hatten die Gäste die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch 3 Angreifer brachten den Ball gegen die verwaiste TSV-Abwehr nicht im Tor unter. Stattdessen demonstrierte der TSV mit dem nächsten Angriff seine spielerische Klasse: Schoppenhauer auf halbrechts schickte Mehidi, dessen Querpass der mitgelaufene Ragg nur noch über die Linie drücken musste – 2:2 (75. Minute). In der 88. Minute sah dann auch der Ehinger Wasner zurecht die Gelb-rote Karte. Dann rettete Ehingens Keeper mit einer starken Parade gegen Pascal Schoppenhauer. Mit der letzten Aktion erzielten die Rothosen dann den vermeintlichen Siegtreffer: ein langer Freistoß von Felix Schmid segelte in den 16er, Torhüter Vonnier eilte aus seinem Tor, wurde im Luftkampf vom eigenen Verteidiger abgeräumt. Den Abpraller jagte Schoppenhauer in die Maschen. Schiedsrichter Braukmann erkannte jedoch auf Foulspiel von Ragg, der eigentlich gar nicht im Luftkampf beteiligt war. Somit blieb es letztlich beim Unentschieden.

Tore: 1:0 - Dennis Altergot (21. min) 1:1 - Elias Madarac (26. min) 1:2 - David Janusz (69. min) 2:2 - Fabian Ragg (75. min)