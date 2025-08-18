Jeremie Zehetbauer sah in der Nachspielzeit die Rote Karte und weiß nicht warum.. – Foto: Gerald Förtsch

Kartenorgie und Rassismusvorwürfe überschatten FCI-Remis Bayernliga Süd Schalding FC Ismaning

Schiedsrichter nimmt vermeintlichen Siegtreffer zurück und startet eine Karten-Orgie. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der erste Sieg war eigentlich schon fix für den FC Ismaning. Beim Bayernligaspiel in Schalding-Heining machten die Ismaninger in der 95. Minute das 2:1, der Schiedsrichter zeigte zur Mitte und dann kam alles anders. Der Schiedsrichter nahm den Treffer zurück, zeigte Karten in allen Farben und ging wortlos nach Hause. Die Ismaninger hatten auf der langen Heimfahrt genug Zeit, über das Finale der Skandalpartie zu rätseln. Sali Laqi, der den Ismaninger Cheftrainer Jacky Muriqi vertrat, konnte nicht erklären, was passiert ist. Tief in der Nachspielzeit spielten sich die Gäste von einem Einwurf über die drei Stationen Zehetbauer – Zouaidi – Shcherbyna zum Tor, bei dem auch keine Abseitsgefahr gegeben war. Der junge Schiedsrichter gab den Treffer, suchte dann aber noch einmal das Gespräch mit seinem Assistenten an der Seitenlinie und dann wurde es wild.

Das Tor nahm er zurück und verteilte dafür dreimal Gelb an Schalding, Gelb an den Ismaninger Torwart da Silva-Pötzinger sowie zur farblichen Krönung glatt Rot an Jeremie Zehetbauer. Der schwor Stein und Bein nichts gemacht oder gesagt zu haben. Vielmehr beschwerte sich Laqi, dass der Spieler zuvor aufgrund seiner Hautfarbe von Zuschauern und Gegenspielern rassistisch beleidigt wurde. Ismaning mit vielen Torchancen vor der Pause