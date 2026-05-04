Kartennachfrage für Spiel in Spelle steigt

– Foto: Uli Mentrup

Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem 1:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund endgültig den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Damit steht dem Freundschaftsspiel am 20. Mai ab 18.30 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion des Oberligisten SC Spelle-Venhaus nichts mehr im Weg.

„Wir haben die Daumen kräftig gedrückt“, ist Markus Schütte froh, dass Mönchengladbach die letzten Zweifel beseitigt hat. Der Sportliche Leiter des SCSV steht aktuell in Kontakt mit den Borussen. Geschäftsführer Jürgen Wesenberg fiebert als Fohlen-Fan ohnehin ständig mit dem Traditionsverein vom Niederrhein. „Ich war froh, dass das Tor von Haris Tabakovic tatsächlich doch noch gegeben wurde. Ich habe gleich gesagt, dass es kein Abseits war“, meinte er. Nach Zuspiel von Rocco Reitz hatte Tabakovic in der 88. Minute gegen Dortmund getroffen. Das Tor zählte zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsposition des Angreifers nicht, wurde aber später doch anerkannt.

Wesenberg hat registriert, dass die Nachfrage nach Tickets für das Gladbacher Spiel in Spelle seit dem Abpfiff am Sonntagabend im Borussia-Park größer geworden ist: „Da ist viel in Bewegung geraten.“ Der Kartenvorverkauf hat bereits Mitte April begonnen. Zunächst sind nur Stehplatztickets erhältlich. Sie können zum Preis von 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren erworben werden unter dem Link