Kartenflut und Chaos prägen zweite Halbzeit

Der HSC Hannover hat sein Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne mit 1:3 verloren – und das unter denkbar ungewöhnlichen Umständen. Nach einem offenen Beginn und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Yannik Pohlmann entwickelte sich die Partie im zweiten Durchgang zu einem echten Kuriosum: Drei Platzverweise, ein Torwartdebüt und eine über zehnminütige Nachspielzeit prägen ein Spiel, das am Ende deutlich verloren ging.

Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen. Lohne, als Tabellenletzter angereist, ging in der 36. Minute durch Jannik Zahmel in Führung. Der HSC fand noch vor der Pause die passende Antwort: Pohlmann traf in der 44. Minute zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel dann der Bruch im Spiel: Zunächst sah Lohnes Torwart Marko Dedovic in der 56. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl präsentierten sich die Gäste weiterhin stabil. Beim HSC hingegen folgten zwei weitere Platzverweise – zunächst für Paul Wegner (82.), später auch für Torwart Bastian Fielsch (86.), der außerhalb des Strafraums klärte und ebenfalls Rot sah.

Für den kurzfristigen Ersatz im Tor sorgte A-Jugendkeeper Nicolas Pochmann, der damit sein Debüt in der Regionalliga feierte. Er konnte die Niederlage aber nicht verhindern: In der Nachspielzeit, die sich aufgrund der Unterbrechungen auf dreizehn Minuten ausdehnte, trafen Johannes Sabah (90.+1) und Leonard Bredol (90.+11) zum Endstand von 1:3.