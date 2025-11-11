Kartenflut und Chaos prägen zweite Halbzeit

Der HSC Hannover hat sein Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne mit 1:3 verloren – und das unter denkbar ungewöhnlichen Umständen. Nach einem offenen Beginn und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Yannik Pohlmann entwickelte sich die Partie im zweiten Durchgang zu einem echten Kuriosum: Drei Platzverweise, ein Torwartdebüt und eine über zehnminütige Nachspielzeit prägen ein Spiel, das am Ende deutlich verloren ging.
Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen. Lohne, als Tabellenletzter angereist, ging in der 36. Minute durch Jannik Zahmel in Führung. Der HSC fand noch vor der Pause die passende Antwort: Pohlmann traf in der 44. Minute zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel dann der Bruch im Spiel: Zunächst sah Lohnes Torwart Marko Dedovic in der 56. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl präsentierten sich die Gäste weiterhin stabil. Beim HSC hingegen folgten zwei weitere Platzverweise – zunächst für Paul Wegner (82.), später auch für Torwart Bastian Fielsch (86.), der außerhalb des Strafraums klärte und ebenfalls Rot sah.
Für den kurzfristigen Ersatz im Tor sorgte A-Jugendkeeper Nicolas Pochmann, der damit sein Debüt in der Regionalliga feierte. Er konnte die Niederlage aber nicht verhindern: In der Nachspielzeit, die sich aufgrund der Unterbrechungen auf dreizehn Minuten ausdehnte, trafen Johannes Sabah (90.+1) und Leonard Bredol (90.+11) zum Endstand von 1:3.
Mit der Niederlage verbleibt der HSC bei 15 Punkten und verliert gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Ein Nachmittag, der sportlich enttäuschend und atmosphärisch kaum chaotischer hätte verlaufen können.
HSC Hannover – TuS Blau-Weiß Lohne 1:3
HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel (76. Paul Wegner), Moritz Dittmann, Leander Baar, Marcel Langer, Tayar Tasdelen, Lasse von Boetticher, Yannik Pohlmann (72. Evren Serbes), Denis Vukancic, Luc-Elias Fender (86. Nicolas Pochmann), Finn-Louis Kiszka (72. Mehmet Özün) (88. Ammon Moser) - Trainer: Vural Tasdelen
TuS Blau-Weiß Lohne: Marko Dedovic, Johannes Sabah, Luca Zander, Kai Westerhoff, Sandro Heskamp (86. Felix Schmiederer), Rilind Neziri, Leonard Bredol, Pelle Hoppe (70. Roberto Sandu), Martin Kobylanski (60. Jakub Westendorf), Thorsten Tönnies (57. Pascal Kokott), Jannik Zahmel (82. Nico Thoben) - Trainer: Christian Neidhart
Schiedsrichter: Paul Jasper Albrecht (Struxdorf) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jannik Zahmel (36.), 1:1 Yannik Pohlmann (44.), 1:2 Johannes Sabah (90.+1), 1:3 Leonard Bredol (90.+11)
Rot: Marko Dedovic (56./TuS Blau-Weiß Lohne/)
Rot: Paul Wegner (82./HSC Hannover/)
Rot: Bastian Fielsch (86./HSC Hannover/)