Kartenflut in Heinsheim, Türkspor spielt 2:2 in dreifacher Unterzahl

SV Schluchtern – VfL Brackenheim 2:0

Der SV Schluchtern nutzte seine Chancen und feierte einen Heimsieg. Luca Janoschka brachte die Hausherren in der 16. Minute früh in Führung. Als Simon Babur vom VfL Brackenheim in der 37. Minute die Rote Karte sah, wurde es für die Gäste noch schwerer. Kevin Walter sorgte in der 51. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

FSV Schwaigern II – TSV Cleebronn 0:5

Eine einseitige Partie: Der TSV Cleebronn spielte sich in einen wahren Torrausch. Noah Pfeiffer eröffnete in der 41. Minute, nur zwei Minuten später legte Kesha Wiczynski nach. Direkt nach Wiederanpfiff traf David Gerstenlauer (48.), ehe erneut Kesha Wiczynski (64.) und Eric Beyl (69.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

TSV Güglingen – SC Abstatt 4:0

Die Gastgeber dominierten klar und feierten einen ungefährdeten Sieg. Defrim Mustafa erzielte mit einem Doppelpack (18., 35.) die frühe Führung. Nach der Pause erhöhten Robin Eichhorn (60.) und Leon Schaaf (72.) zum deutlichen Endstand.

Sportfreunde Lauffen II – SV Heilbronn am Leinbach 2:1

In einem engen Spiel setzte sich Lauffen II knapp durch. Mica Baumann traf in der 26. Minute, doch Ermir Ahmati glich nur zwei Minuten später aus. Die Partie blieb spannend, bis Andrew Djenga in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.

TGV Dürrenzimmern – SC Ilsfeld 3:1

Die Zuschauer erlebten eine packende Partie. Gavin Theml brachte Dürrenzimmern in der 14. Minute in Führung, doch Daniel Stoldt glich für Ilsfeld in der 28. Minute aus. Nach der Pause war es Laurenz Weis, der in der 56. Minute die erneute Führung besorgte. Erneut Gavin Theml (72.) machte schließlich alles klar.

SGM Fürfeld/Bonfeld – SGM MassenbachHausen 2:2

Vor 342 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spiel mit einem Last-Minute-Ausgleich. Philipp Strähle brachte die Hausherren schon in der 12. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Ilyan Görmez mit zwei Treffern (68., 77.) die Partie zugunsten der Gäste. Doch Nicolas Volk rettete Fürfeld/Bonfeld in der Nachspielzeit (90.+5) noch einen Punkt.

TSV Talheim 1895 – GSV Eibensbach 4:1

Talheim erwischte einen Blitzstart: Julian Bertsch traf doppelt (5., 26.) und brachte sein Team klar auf Kurs. Kurz vor der Pause verkürzte Arnold Müller (45.), doch Lars Michalitschke stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit (90.+6) setzte Maximilian Stapf mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

SGM NordHeimHausen – Spvgg Heinriet 5:0

Ein Torfestival mit einem überragenden Asad Mustafa Dakou. Bereits nach 21 Minuten hatte er einen Dreierpack geschnürt (6., 16., 21.), zuvor traf auch Louis Conte (17.). Nach der Pause krönte Dakou seine Leistung mit seinem vierten Treffer (73.). Trotz einer Gelb-Roten Karte für Fabian Fuggerer (65.) ließ NordHeimHausen nichts anbrennen.