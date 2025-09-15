Kartenflut in Heinsheim, Türkspor spielt 2:2 in dreifacher Unterzahl

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Schluchtern – VfL Brackenheim 2:0
Der SV Schluchtern nutzte seine Chancen und feierte einen Heimsieg. Luca Janoschka brachte die Hausherren in der 16. Minute früh in Führung. Als Simon Babur vom VfL Brackenheim in der 37. Minute die Rote Karte sah, wurde es für die Gäste noch schwerer. Kevin Walter sorgte in der 51. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.
FSV Schwaigern II – TSV Cleebronn 0:5
Eine einseitige Partie: Der TSV Cleebronn spielte sich in einen wahren Torrausch. Noah Pfeiffer eröffnete in der 41. Minute, nur zwei Minuten später legte Kesha Wiczynski nach. Direkt nach Wiederanpfiff traf David Gerstenlauer (48.), ehe erneut Kesha Wiczynski (64.) und Eric Beyl (69.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.
TSV Güglingen – SC Abstatt 4:0
Die Gastgeber dominierten klar und feierten einen ungefährdeten Sieg. Defrim Mustafa erzielte mit einem Doppelpack (18., 35.) die frühe Führung. Nach der Pause erhöhten Robin Eichhorn (60.) und Leon Schaaf (72.) zum deutlichen Endstand.
Sportfreunde Lauffen II – SV Heilbronn am Leinbach 2:1
In einem engen Spiel setzte sich Lauffen II knapp durch. Mica Baumann traf in der 26. Minute, doch Ermir Ahmati glich nur zwei Minuten später aus. Die Partie blieb spannend, bis Andrew Djenga in der 82. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.
TGV Dürrenzimmern – SC Ilsfeld 3:1
Die Zuschauer erlebten eine packende Partie. Gavin Theml brachte Dürrenzimmern in der 14. Minute in Führung, doch Daniel Stoldt glich für Ilsfeld in der 28. Minute aus. Nach der Pause war es Laurenz Weis, der in der 56. Minute die erneute Führung besorgte. Erneut Gavin Theml (72.) machte schließlich alles klar.
SGM Fürfeld/Bonfeld – SGM MassenbachHausen 2:2
Vor 342 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spiel mit einem Last-Minute-Ausgleich. Philipp Strähle brachte die Hausherren schon in der 12. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Ilyan Görmez mit zwei Treffern (68., 77.) die Partie zugunsten der Gäste. Doch Nicolas Volk rettete Fürfeld/Bonfeld in der Nachspielzeit (90.+5) noch einen Punkt.
TSV Talheim 1895 – GSV Eibensbach 4:1
Talheim erwischte einen Blitzstart: Julian Bertsch traf doppelt (5., 26.) und brachte sein Team klar auf Kurs. Kurz vor der Pause verkürzte Arnold Müller (45.), doch Lars Michalitschke stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit (90.+6) setzte Maximilian Stapf mit dem 4:1 den Schlusspunkt.
SGM NordHeimHausen – Spvgg Heinriet 5:0
Ein Torfestival mit einem überragenden Asad Mustafa Dakou. Bereits nach 21 Minuten hatte er einen Dreierpack geschnürt (6., 16., 21.), zuvor traf auch Louis Conte (17.). Nach der Pause krönte Dakou seine Leistung mit seinem vierten Treffer (73.). Trotz einer Gelb-Roten Karte für Fabian Fuggerer (65.) ließ NordHeimHausen nichts anbrennen.
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – SC Amorbach 4:1
Ein hitziges Duell das früh seine Richtung fand. Bereits in der 19. Minute schwächte sich der SC Amorbach durch die Rote Karte gegen Scharaf Adien Adam selbst, nur zwei Minuten später musste auch Atakan Öler mit Gelb-Rot vom Feld. Kurz darauf vergab Jonas Kleiner für den SV Sülzbach einen Foulelfmeter, doch Jannick Hahner brachte die Gastgeber in der 20. Minute trotzdem in Führung. Ferit Orgo glich zwar in der 36. Minute aus, doch nach der Pause übernahm Sülzbach wieder die Kontrolle. Erneut Jannick Hahner (59.) sowie Marcus Seeburger (69.) stellten die Weichen auf Sieg, ehe Hahner in der Schlussminute mit seinem dritten Treffer den 4:1-Endstand perfekt machte.
VfL Obereisesheim – TSV Duttenberg 4:1
Der VfL Obereisesheim ließ keine Zweifel aufkommen. Matthias Schmidt eröffnete die Partie in der 8. Minute, Eray Gültekin legte kurz vor der Pause nach (43.). Zwar verkürzte Jonathan Veith direkt nach dem Seitenwechsel (47.), doch ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Matthias Schmidt in der 59. Minute brachte die Gastgeber wieder in ruhiges Fahrwasser. Denis Tolga Gottfried setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:1.
TSV Löwenstein – TSV Weinsberg 4:5
Ein Spektakel mit offenem Visier. Schon in den ersten zehn Minuten trafen Niklas Reiff (3.) und Kevin Müller (5.) sowie Steven Schneiders (9.) – 1:2 nach neun Minuten. Dennis Overkamp stellte in der 32. Minute auf 2:2. Nach der Pause legte Reiff für Weinsberg (48.) vor, Müller glich erneut aus (60.). Doch Luca Ehmann (61.) und erneut Schneiders (81.) brachten die Gäste mit 5:3 in Front. Der späte Foulelfmeter von Kevin Müller (90.) machte die Partie zwar nochmal spannend, am Ende blieb es beim 5:4-Auswärtssieg.
SGM Langenbrettach – Spvgg Möckmühl 2:4
Die Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Elias Fleps brachte Langenbrettach schon in der 7. Minute in Führung, doch Manuel Krockenberger glich per Strafstoß (12.) aus. In der 77. Minute stellte Mika Wörbach auf 2:1, doch erneut war es Elias Fleps, der ausglich (82.). In der Schlussphase nutzte Möckmühl die Lücken: Lukas Stammer traf in der 89. Minute, bevor Elias Fleps mit seinem dritten Treffer (90.) den 4:2-Auswärtssieg endgültig besiegelte.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – SGM Neudenau/Siglingen 0:3
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr: Julian Schnitzler traf doppelt in den ersten sieben Minuten (5., 7.), Silvio Amico erhöhte in der 14. Minute auf 3:0. Zwar hatte Höchstberg/Tiefenbach in der 30. Minute die Chance zum Anschluss, doch Joshua Gehrig scheiterte mit einem Foulelfmeter an Keeper Jonas Baier. Danach verwaltete Neudenau/Siglingen souverän.
TSV Heinsheim – VfB Neuhütten 2:3
Eine turbulente Partie mit vielen Wendungen. Schon in der 6. Minute brachte Jean-Pierre Löffler die Gäste in Front, ehe er in der 51. Minute sogar zum 0:2 nachlegte. Michael Nied verkürzte zwar drei Minuten später (54.), doch sah er in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte – ebenso wie sein Mitspieler Felix Fuchs zuvor (69.). Zuvor hatte allerdings Patrick Köhler (80.) das 3:1 für Neuhütten erzielt. In der Nachspielzeit traf Maurice Dürr noch zum 2:3, doch für mehr reichte es trotz Überzahl nicht. Bereits in der 19. Minute hatte Jannis Meisser für die Gäste Rot gesehen.
Kreisliga A3:
TV Niederstetten – FC Creglingen 4:0
Mit einem souveränen Heimsieg setzte der TV Niederstetten ein Ausrufezeichen. Nach einer knappen halben Stunde brachte Jan Ziegler-Schulz die Gastgeber in Führung (28.), ehe Marco Döffinger kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (39.). In der zweiten Halbzeit machte Yannick Ziegler in der 74. Minute alles klar. Ein unglückliches Eigentor von Jakob Schönberger (80.) besiegelte den klaren 4:0-Endstand.
TSG Verrenberg – TSV Dörzbach/Klepsau 1:6
Die Gäste dominierten von Beginn an und legten eine furiose erste Halbzeit hin. Joel Stauch eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, ehe Simon Köder (31.) und Frank Leiser (36.) nachlegten. Mit dem Pausenpfiff stellte Köder bereits auf 0:4. Auch nach dem Wechsel blieb der TSV gnadenlos: Stauch traf erneut (57.), Robin Leiser erhöhte auf 0:6 (67.). Der Ehrentreffer gelang Elmir Korjenic per Foulelfmeter (81.), mehr war für Verrenberg aber nicht drin.
SC Amrichshausen – SC Michelbach/Wald 1:5
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus, als Mikel Lucke die Hausherren früh per Strafstoß in Führung brachte (9.). Doch nach der Pause drehte Michelbach/Wald mächtig auf. Michael Blondowski glich in der 52. Minute ebenfalls vom Punkt aus, bevor Levin Offenhäußer (56.) und ein Doppelpack von Nikolas Streckfuß (68., 83.) die Partie entschieden. Niklas Meinhold setzte mit dem 1:5 in der 90. Minute den Schlusspunkt.
SSV Gaisbach – SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:1
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein leidenschaftliches Spiel. Ein Handelfmeter brachte die Gäste durch Ejmad Demaku früh in Front (20.). Doch Njie Gibbi sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel wurde es dramatisch: Julian Schmitz verwandelte in der 68. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für die SGM.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SV Harthausen 1970 1:1
Ein Spiel mit vielen Emotionen. Michael Müller brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Kurz nach der Pause vergab Johannes Kohler per Strafstoß die große Chance zum 2:0, Torwart Alexander Albert parierte glänzend (55.). Das rächte sich, denn Felix Weiß traf in der 57. Minute zum 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig das Endergebnis bedeutete.
1. FC Igersheim – SG Taubertal/Röttingen 1:3
Maik Fermüller avancierte zum Mann des Spiels. Mit einem Dreierpack (38., 48., 81.) schoss er die Gäste praktisch im Alleingang zum Sieg. Erst kurz vor Schluss konnte Mj Nocillas für die Hausherren verkürzen (87.), mehr war für Igersheim aber nicht möglich.
TSV Kupferzell – VfB Bad Mergentheim 1:5
Ein überragender VfB Bad Mergentheim zeigte sich gnadenlos effektiv. Bryant Oyeleke brachte die Gäste früh in Führung (9.), Pablo Riveros erhöhte (19.). Zwar verkürzte Gabriel Simmert fast im Gegenzug (21.), doch noch vor der Pause drehte Kevin Röckert mit einem Doppelschlag (43., 45.) auf. In der 72. Minute schnürte er seinen Dreierpack und stellte den deutlichen 1:5-Endstand her.
SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab – SGM Niedernhall/Weißbach 2:3
Ein packendes Spiel mit offenem Schlagabtausch. Schon früh stellte Robin Kreuzer auf 1:0 (4.), doch Benjamin Kilian glich postwendend aus (6.). Joshua Balles brachte die Gastgeber wieder nach vorne (23.), aber noch vor der Pause stellte Niklas Renner den Ausgleich her (37.). In der 51. Minute sorgte Jannis Weisler für das entscheidende 2:3 zugunsten der Gäste.
Kreisliga A1:
SG Daugendorf/Unlingen – SG Bronnen/Neufra 1:6
Ein furioser Auftakt ließ die Gäste früh auf die Siegerstraße einbiegen. Schon in der 5. Minute eröffnete Ekin Öztürk den Torreigen, nur vier Minuten später legte Tufan Aktepe nach. Marlon Geng erhöhte nach einer halben Stunde auf 0:3. Zwar konnte Johann Föhr in der 52. Minute Hoffnung für die Gastgeber wecken, doch die Antwort kam prompt: Marco Kunz traf nur eine Minute später zum 1:4. Mit seinem zweiten Treffer stellte Marlon Geng (63.) endgültig die Weichen, ehe Dennis Bauer mit dem 1:6 (66.) den Schlusspunkt setzte.
FC Laiz – FV Altheim 2:4
Spektakel von der ersten Minute an: Dominik Weber brachte Laiz bereits nach Sekunden in Führung (1.), ehe Marc Lumpp nur vier Minuten später ausglich. Julius Frank sorgte für die erneute Führung der Gastgeber (18.), doch Bastian Blaicher stellte in der 30. Minute auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel drehte Altheim die Partie komplett: Florian Geiselhart traf in der 55. Minute zum 2:3, Leon Haile besiegelte in der 85. Minute den Auswärtssieg.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau II 7:2
Die Hausherren zeigten sich in Torlaune. Jannik Schlegel eröffnete den Torreigen (29.), Tim Kessler erhöhte wenig später (37.). Kurz nach der Pause verkürzte Jaquille Manzie (49.), doch Bolstern/Hochberg konterte eiskalt: Luca Zimmerer (59.) und Jonas Striegel (61.) stellten den alten Abstand wieder her. Spätestens mit dem zweiten Treffer von Schlegel (67.) war die Partie entschieden. Zwar traf Tomislav Kovac (70.), doch Striegel mit seinem zweiten Tor (75.) und Jens Pfeiffer (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
SG Gammertingen/KFH – FC Mengen II 4:3
Ein Wechselbad der Gefühle für beide Seiten. Marcel Schmid brachte die Gastgeber früh per Elfmeter in Führung (11.), Maurice Lutz legte mit einem Doppelpack nach (14., 29.). Doch Mengen II gab nicht auf: Leon Dreher verkürzte (31.), Paul Schaut brachte die Gäste in der 60. Minute zurück ins Spiel, und Maximilian Stumpp sorgte in der 73. Minute für den Ausgleich. Doch kurz vor Schluss war es Brian Bischoff, der die Gastgeber jubeln ließ und in der 88. Minute den 4:3-Siegtreffer erzielte.
SGM Altshausen/Ebenweiler – SG Hettingen/Inneringen 3:2
Die Hausherren sahen lange wie der sichere Sieger aus. Josip Matusin brachte sie in der 22. Minute in Führung, Benjamin Klamert erhöhte direkt nach der Pause (48.). Doch Hettingen/Inneringen kämpfte sich zurück: Daniel Holzmann traf in der 64. Minute, und Julian Teufel glich in der 89. Minute aus. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Lennard Bachmann in der 90. Minute eiskalt zu und sicherte Altshausen/Ebenweiler den späten Heimsieg.
SV Langenenslingen – SV Braunenweiler 0:4
Ein klarer Auswärtserfolg für Braunenweiler, der von Beginn an dominierte. Joshua Winkhart brachte sein Team in der 20. Minute in Führung, Matthias Roth erhöhte per Strafstoß (30.). Direkt vor der Pause schockte Noah Halder die Gastgeber mit dem 0:3 (45.+3). In der Schlussphase setzte Manuel Riegger (82.) den Schlusspunkt zu einem souveränen 4:0-Sieg.
Kreisliga A2:
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Betzenweiler 2:0
Die SG Alberweiler/Aßmannshardt feierte einen Heimsieg, und das dank eines Doppelpack von Robin Mohr. Kurz vor der Pause schlug er erstmals zu und brachte seine Mannschaft in der 44. Minute in Führung. In der 85. Minute behielt er vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:0-Endstand.
SG Muttensweiler/Hochdorf – FC Mittelbiberach 4:3
In einem spektakulären Duell wechselten die Führungen mehrfach. Lukas Ries brachte Mittelbiberach früh per Strafstoß in Führung (7.), ehe Sascha Hepp postwendend ausglich (16.). Rainer Reisch stellte den alten Abstand wieder her (32.), doch Leo Gnandt glich direkt nach der Pause aus (47.). Ries traf in der 60. Minute erneut und brachte die Gäste wieder nach vorne, bevor Louis Russ per Foulelfmeter (76.) ausglich. Die Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Luca Kaiser die Hausherren zum viel umjubelten 4:3-Sieg schoss.
SG Äpfingen/Baltringen – SV Dürmentingen 1:1
Eine umkämpfte Partie endete mit einem leistungsgerechten Remis. Zunächst gerieten die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor von Lukas Egger (17.) in Rückstand. Doch kurz darauf schwächte sich Dürmentingen selbst, als Kim Zell in der 34. Minute wegen Handspiels die Rote Karte sah. Den fälligen Strafstoß verwandelte Niklas Ruf (36.) sicher – und stellte den 1:1-Endstand her.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 1:2
Die Gastgeber starteten furios und gingen durch Matthias Fischer früh in Führung (11.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Jannik Liebhart glich nur vier Minuten später aus. Nach einer Stunde gelang Lukas Zimmermann in der 59. Minute der Siegtreffer für die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach.
SV Winterstettenstadt – FV Neufra/Donau 1:0
Ein frühes Tor entschied die Partie zugunsten des SV Winterstettenstadt. Niklas Müller brachte sein Team bereits in der 10. Minute in Führung. Danach verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich und retteten den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.
SV Schemmerhofen – SV Eintracht Seekirch 6:1
Trotz frühem Rückstand entwickelte sich die Partie zu einem Schützenfest für die Hausherren. Zunächst brachte Hannes Riedmüller die Gäste in Führung (18.), doch Kim Joel Lück glich per Strafstoß noch vor der Pause aus (41.). Danach drehte Marc Habrik das Spiel (45.) und erhöhte später noch einmal (67.). Zwischenzeitlich hatte Justin Ehe (65.) getroffen. Dario Ehe legte per Elfmeter nach (70.), ehe David Geiger den Schlusspunkt setzte (89.). Für Seekirch kam es noch schlimmer: Linus Hiller sah in der 62. Minute die Rote Karte.
SG Warthausen/Birkenhard – FC Wacker Biberach 4:0
Patrick Wilpert avancierte mit einem Viererpack zum Mann des Tages. In der 43. Minute erzielte er den Führungstreffer, nach der Pause legte er in regelmäßigen Abständen nach (53., 78., 88.) und machte damit den klaren 4:0-Heimsieg perfekt.
SG Laupertshauen/Maselheim – TSV Riedlingen II 7:0
Eine Demonstration der Stärke lieferte die SG Laupertshauen/Maselheim ab. Sebastian Müller brachte sein Team in der 20. Minute in Führung und legte nach (52.). Florian Neziri (25.) und Ruben Grundei (47., 60.) schraubten das Ergebnis weiter hoch. Schließlich durften sich auch Alexander von Tomkewitsch (68., 85.) doppelt in die Torschützenliste eintragen. Ein einseitiges Spiel endete mit einem deutlichen 7:0.
Kreisliga A3:
SG Rot/Haslach – Sportfreunde Schwendi 3:1
Die SG Rot/Haslach erwischte einen Traumstart und stellte früh die Weichen auf Sieg. Maximilian Moosburger traf bereits in der 12. Minute zur Führung und legte noch vor der Pause das 2:0 nach (34.). Schwendi fand erst spät ins Spiel, als Yannick Harsch in der 68. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch in der Nachspielzeit machte David Marx mit dem 3:1 den Deckel drauf und sorgte für ausgelassene Stimmung bei den Gastgebern.
SV Baustetten – TSG Achstetten 3:0
Der SV Baustetten zeigte eine starke Vorstellung und ließ der TSG Achstetten keine Chance. Manoel Leven brachte sein Team früh in Führung (14.), bevor Marcel Schwarzmann kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Dazwischen schwächte sich Achstetten selbst: David Jelica musste nach einer Notbremse in der 35. Minute mit Rot vom Platz. In Überzahl machte Baustetten kurzen Prozess – erneut Leven sorgte in der 51. Minute für den verdienten 3:0-Endstand.
SG Reinstetten/Hürbler II – SV Burgrieden 1:1
Ein Spiel mit zwei Gesichtern endete mit einem gerechten Unentschieden. Maximilian Locherer brachte Burgrieden in der 26. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte die SG Reinstetten/Hürbler II und belohnte sich durch Sebastian Högerle, der in der 53. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Beide Teams hatten Chancen, am Ende blieb es aber beim Remis.
SV Kirchdorf/Iller – SV Sulmetingen II 1:3
Kirchdorf startete besser und ging kurz vor der Pause durch Tobias Göppel verdient in Führung (43.). Doch Sulmetingen II drehte nach der Pause auf: Pascal Jörg traf in der 65. Minute zum Ausgleich, Christian Heine legte in der 75. Minute nach, und in der Nachspielzeit machte Jannik Stumpp mit dem 3:1 den Auswärtssieg perfekt.
Türkspor Biberach – SV Dettingen/Iller 2:2
In einer packenden Begegnung mit vielen Emotionen teilten sich beide Teams am Ende die Punkte. Julian Weiher brachte Dettingen in der 29. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Boris Nji aus. Kurz vor der Pause verwandelte Tobias Walker einen Foulelfmeter (45.) zum 2:1 für die Gäste. Doch Ersin Cerimi sorgte bereits in der 49. Minute für den Ausgleich. Danach wurde es hitzig: Selman Ayan sah Gelb-Rot (51.), ehe Onur Kazanci (60.) und Furkan Cebeci (65.) mit Rot vom Platz mussten. Trotz dreifacher Unterzahl hielt Türkspor das 2:2 bis zum Schlusspfiff fest.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 4:1
Die Partie nahm erst in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Christian Villinger brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Gabriel Boscher sorgte nur sechs Minuten später für den Ausgleich. Danach kippte das Spiel komplett: Gabriel Wisterzil (75.), Philipp Wohnhaas (84.) und Marco Parrilla (90.) sorgten für einen deutlichen 4:1-Heimsieg.
SV Ellwangen – BSC Berkheim 4:1
Vor 120 Zuschauern legte Ellwangen los wie die Feuerwehr: Levi Mahle traf bereits in der 8. Minute, Andreas Paulus erhöhte schnell auf 2:0 (19.). Kurz vor der Pause gelang Clemens Schneider der Anschlusstreffer (41.), doch nach einer Gelb-Roten Karte gegen Yannick Heß (81.) brach Berkheim ein. Selim Altinsoy verwandelte den fälligen Elfmeter (82.), ehe Max Willburger mit dem 4:1 (86.) den Schlusspunkt setzte.
SF Bronnen – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0
Lange mussten die Zuschauer auf die Entscheidung warten, doch die Gastgeber belohnten sich spät. Stefan Schoenenberger verwandelte in der 86. Minute einen Elfmeter zur Führung. In der Nachspielzeit machte Denis Wurm mit dem 2:0 alles klar. Zuvor hatten die Sportfreunde durch ein taktisches Handspiel von Can Ertürk (77.) eine Gelb-Rote Karte hinnehmen müssen, was sie jedoch nicht aus der Bahn warf.
