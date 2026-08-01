Kartenflut in Beratzhausen

Wenig Klasse, drei Tore und gleich vier Rote Karten – das sahen die etwa 150 Zuschauer beim Freitagabendspiel der Kreisliga 2 Regensburg zwischen dem TSV Beratzhausen und dem TSV Dietfurt. Der Spitzenreiter aus dem Altmühltal siegte durch einen Treffer von Christian Geß weit in der Nachspielzeit glücklich mit 2:1 (0:1) und kann damit seine Tabellenposition behaupten.

Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Die Hausherren igelten sich in der eigenen Hälfte ein und setzten immer wieder Nadelstiche über den schnellen Thomas Wiese. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, jedoch fehlte in der Offensive die zündende Idee. Bis auf einen Fernschuss von Felix Stark (19.) musste Beratzhausens Keeper Christian Weigert nicht eingreifen. Auf der Gegenseite war Wiese nach einer halben Stunde mal wieder auf und davon, seine Flanke verwertete Jakob Tischler zum 1:0. Kurz darauf hatte Dietfurt Glück, als sich Daniel Dechant zwar gegen Jonas Weigl und Stefan Rösch durchsetzen konnte, aber in Schlussmann Lukas Schmid seinen Meister fand.

Nach dem Seitenwechsel brachte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer mit den beiden Neuzugängen Joseph Strobl und Constantin Klein sowie Benedikt Stark gleich drei Youngster in die Partie, die gleich für viel Schwung sorgten. Nach einem Foul an Klein war ein Freistoß von Alexander Merkl noch zu ungenau platziert. Wenig später sorgte eine schöne Kombination über Klein und Benedikt Stark zum 1:1-Ausgleich durch Felix Stark. Kurz nach Wiederbeginn verpasste Leon Ott freistehend die erneute Führung für Beratzhausen. In der letzten halben Stunde wurde es immer hitziger, die Ereignisse überschlugen sich förmlich. Zunächst sah mit Christian Effhauser der Co-Trainer von Beratzhausen die Rote Karte, als er nach einer Schiedsrichterentscheidung wütend eine Kiste Wasser ins Spielfeld trat. Kurz darauf zückte der Schiedsrichter gegen Dietfurts Spielführer Jonas Weigl nach einer Notbremse gegen Tom Gehr ebenfalls den roten Karton. Merkl rückte für Weigl in die Innenverteidigung und bildete mit Routinier Rösch ein Bollwerk, sodass Dietfurt in der Folge trotz Unterzahl keine Chance mehr zuließ.