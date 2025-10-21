Kartenflut im Kreisoberliga-Duell sorgt für Aufregung

Zwischen der KSG Mitlechtern und dem SC Olympia Lorsch ging es am Ende ganz schön hoch her. In Summe gab es in diesem Kreisoberligaspiel Gelbe, zwei Gelb-Rote und drei Rote Karten. Aus dem 1:0 für Mitlechtern wurde in der Schlussphase ein 2:1 für den SC Olympia. Was die Gastgeber zu den Platzverweisen sagen und warum sie auf Schiedsrichter-Schelte weitgehend verzichten, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.