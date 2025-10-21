Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rot war neben Gelb die dominierende Farbe beim Fußball-Kreisoberligaspiel zwischen der KSG Mitlechtern und dem SC Olympia Lorsch. – Foto: Timo Babic
Kartenflut im Kreisoberliga-Duell sorgt für Aufregung
Am Ende eines „ganz normalen Fußballspiels“ gegen den SC Olympia Lorsch stehen nur noch sieben Spieler der KSG Mitlechtern auf dem Platz: „Das tut richtig weh“
Zwischen der KSG Mitlechtern und dem SC Olympia Lorsch ging es am Ende ganz schön hoch her. In Summe gab es in diesem Kreisoberligaspiel Gelbe, zwei Gelb-Rote und drei Rote Karten. Aus dem 1:0 für Mitlechtern wurde in der Schlussphase ein 2:1 für den SC Olympia. Was die Gastgeber zu den Platzverweisen sagen und warum sie auf Schiedsrichter-Schelte weitgehend verzichten, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.