Kartenflut im Derby: FC Moosinning siegt gegen den FC Langengeisling

07.03.2026 - Fußball - Herren - Bezirksliga Oberbayern Nord - Saison 2025/2026 -FC Langengeisling - FC Moosinning – Foto: Marc Marasescu

Die Gastgeber haderten schon nach 19 Minuten zum ersten Mal mit Schiedsrichter Yanick Schlicker nach einer umstrittenen gelben Karte gegen Maxi Birnbeck. Das war der erste Aufreger in einer ersten Hälfte, die arm an Höhepunkten war. Es wurde auf dem tiefen Boden viel gekämpft, die meiste Zeit spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Den ersten Torschuss feuerte der Geislinger Lenny Gremm in der 25. Minute aus 16 Metern ab, allerdings parierte Aaron Siegl mühelos. Fünf Minuten später schoss Mateus Hones auf der Gegenseite aus 18 Metern vorbei.

Es war das erwartet hart umkämpfte Derby, das allerdings – trotz relativ vieler persönlicher Strafen – stets fair blieb. Am Ende durfte sich der FC Moosinning über ein 1:0 (0:0) beim FC Langengeisling freuen. Während die Gelb-Schwarzen die Aufstiegsrelegation nach wie vor im Visier haben, dürften die Blau-Weißen der Abstiegsrelegation bei mittlerweile zehn Punkten Rückstand kaum mehr entrinnen können.

Dann die große Chance zur FCL-Führung. Sebastian Schubert spielte perfekt auf Birnbeck, der allein in zentraler Position etwa 14 Meter vor dem Tor stand. Doch der Ball versprang, und der verunglückte Schuss ging vorbei (34.). Kurz vor der Pause meldete sich der FCM zu Wort, aber ein Schuss von Max Siebald wurde geblockt, und so musste FCL-Keeper Michael Hierl in Halbzeit eins keinen einzigen Ball halten.

Siebald mit dem Siegtreffer für den FC Moosinning

Moosinning startete perfekt in die zweite Hälfte. Es waren gerade neun Minuten gespielt, da flutschte ein Freistoß durch den Geislinger Strafraum. Weil gleich zwei FCL-Spieler aufgrund des holprigen Platzes Luftlöcher schlugen, landete der Ball bei Siebald. Und der donnerte ihn zum 1:0 hoch ins kurze Kreuzeck.

Fußballerisch hatte die Partie nicht mehr viele Leckerbissen zu bieten. Jetzt rückte der Schiedsrichter in den Mittelpunkt, von dem sich die Geislinger ein ums andere Mal benachteiligt fühlten. So erhielt Valentin Bachmeier, der in der 54. Minute die Gelbe Karte gesehen hatte, in der 57. Minute eine Zeitstrafe. Kurz darauf gab es Gelb gegen Hannes Dornauer (58.) sowie Kilian Kaiser (60.), und weil sich Trainer Max Hintermaier darüber lautstark beschwerte, erhielt er nach der gelben auch noch die Ampelkarte und musste die Spielerbank verlassen. Co-Trainer Doug Wilson fing sich auch noch Gelb ein.

Die Moosinninger dagegen konzentrierten sich auf Fußball und ließen dank einer starken Defensivleistung keine echten Möglichkeiten mehr zu. Aber auch die FCL-Defensive stand stabil. Nur einmal wurde es knapp, als Siebald auf den eingewechselten Stefan Haas ablegte, der um Zentimeter am Kreuzeck vorbeischoss (89.).

Kaiser sieht kurz vor Schluss Rot

Die Gastgeber hatten dagegen keine Möglichkeit mehr zum Ausgleich. Und als nach drei weiteren gelben Karten kurz vor Schluss schließlich noch Kilian Kaiser mit Gelb-Rot vom Platz musste, war die Moral endgültig gebrochen. Der diszipliniert auftretende FC Moosinning, der sich insgesamt nur zwei Karten eingefangen hatte, schaukelte den Sieg schließlich nach Hause. Die Geislinger haderten mit dem Unparteiischen, doch die etwas unglückliche Niederlage hatten sie sich letztlich selbst zuzuschreiben.