Kartenflut bei Dietfurt-Sieg – Pielenhofen lässt es krachen

Pielenhofens Chris Freisleben auf dem Weg zu einem seiner vier Tore in Undorf. – Foto: Florian Würthele

Ein Kantersieg, zwei Torfestivals und eine Flut an Platzverweisen: Es war einiges los am dritten Spieltag der Kreisliga 2! Während der neue Spitzenreiter aus Pielenhofen sowie Dietfurt und Großberg auch ihr drittes Spiel gewannen und sich oben festsetzen, warten Undorf und Oberndorf/Matting weiter auf den ersten Punktgewinn. So liefen die sieben Matches:



Kartenflut in Beratzhausen! Vier glattrote Karten – drei an einen Spieler, eine weitere an einen Co-Trainer. Mit dieser unrühmlichen Bilanz ging das Freitagabendspiel zu Ende. Die Gäste aus dem Altmühltal siegten durch einen Treffer von Christian Geß weit in der Nachspielzeit glücklich mit 2:1. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel wahrt Dietfurt seine weiße Weste.



Kartenflut in Beratzhausen! Vier glattrote Karten – drei an einen Spieler, eine weitere an einen Co-Trainer. Mit dieser unrühmlichen Bilanz ging das Freitagabendspiel zu Ende. Die Gäste aus dem Altmühltal siegten durch einen Treffer von Christian Geß weit in der Nachspielzeit glücklich mit 2:1. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel wahrt Dietfurt seine weiße Weste. Zum ausführlichen Spielbericht...



Eine Woche nach dem ersten Ligasieg seit fast einem Jahr, konnte Töging nicht nachlegen. Stattdessen setzte es in Painten eine deutliche Auswärtsniederlage. Kurz vor bzw. nach der Halbzeitpause überschlugen sich die Ereignisse und es fielen drei Tore kurz hintereinander. Mit Paintens viertem Treffer (67.) war der Drops gelutscht. Die SG hat den ersten Saisonsieg in der Tasche und darf aufatmen!







Offenbar hatten beide Teams ihre Munition zu vorschnell verschossen: Bereits nach zwölf Spielminuten war der Endstand von 1:1 hergestellt. In einer eng umkämpften Begegnung konnte anschließend keine Mannschaft den entscheidenden Stich setzen. Auch eine Ampelkarte gegen die Heimelf eine Viertelstunde vor Schluss hatte keine Auswirkung mehr auf den Spielstand. Sowohl Steinsberg als auch Aufsteiger Deuerling stehen nun bei vier Zählern.







Torspektakel an der Tiefenhüll! Eichlberg und Hohenschambach lieferten sich ein Duell mit offenem Visier. Immer wieder gingen die Gäste in Führung, und ein ums andere Mal hatte die DJK die passende Antwort parat. Hintenraus hatten dann aber doch die „Schamarer“ den längen Atem. In der Nachspielzeit bekamen die weiter sieglosen Eichlberger den endgültigen Todesstoß versetzt.













Einen Tag zum Vergessen erlebten die Undorfer, die jetzt die Rote Laterne halten. Viel zu einfach kam der torhungrige Gast zu seinen Toren. Zum Mann des Tages schwang sich Chris Freisleben auf. Pielenhofens Sturmtank netzte vier Mal ein. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Dietfurt grüßt die Warlimont-Elf, die weitere aussichtsreiche Torchancen liegen ließ, nun von Platz eins.







Zweiter Saisonpunkt für den Liganeuling aus Leonberg! Die 180 Zuschauer am Reiselberg bekamen fürs Eintrittsgeld einiges zu sehen. Zunächst ging Lupburg mit 2:0 in Front, ehe die Gäste durch einen Blitz-Doppelschlag kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Nach Wiederbeginn traf Leonberg erneut und die Führung wechselte komplett. Das letzte Wort sprachen aber wiederum die Hausherren, die sich so ihren vierten Zähler in dieser Spielzeit sicherten.







Elf Gegentore hat die SG Oberndorf/Matting bereits schlucken müssen. Auch im Heimspiel gegen Großberg präsentierte sich die Defensivabteilung nicht gerade sattelfest. Der Favorit zog bis zum Pausenpfiff auf 3:0 davon und konnte es in der letzten halben Stunde etwas ruhiger angehen lassen. Dritter Sieg im dritten Spiel für die Bergler Buam, die weiter der Spitzengruppe angehören!