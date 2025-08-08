Kartenfestival in Simbach – DJK ringt Straubing 3:2 nieder

Jubel in Simbach: Erster Heimsieg der Saison – Foto: Charly Becherer

Was für ein Bezirksliga-Abend in Simbach! Der FC DJK Simbach und der FSV VfB Straubing lieferten sich ein packendes Duell, das nicht nur wegen der fünf Tore, sondern vor allem durch hitzige Zweikämpfe, Rudelbildung und gleich drei Platzverweise in Erinnerung bleibt. Am Ende jubelten die Hausherren über ein 3:2, das sie in der Tabelle auf Platz neun katapultiert.





Der Freitagabend in der Bezirksliga West hatte es in sich. Vor Anpfiff lagen der FC DJK Simbach (Platz 12) und der FSV VfB Straubing (Platz 11) dicht beieinander. Beide Teams wollten nach ihren Niederlagen am vergangenen Spieltag wieder Punkte holen – und boten den Zuschauern eine Partie, die alles hatte: Spannung, Tore, Drama und reichlich Emotionen. Der Freitagabend in der Bezirksliga West hatte es in sich. Vor Anpfiff lagen der FC DJK Simbach (Platz 12) und der FSV VfB Straubing (Platz 11) dicht beieinander. Beide Teams wollten nach ihren Niederlagen am vergangenen Spieltag wieder Punkte holen – und boten den Zuschauern eine Partie, die alles hatte: Spannung, Tore, Drama und reichlich Emotionen. Simbach begann druckvoll und belohnte sich kurz vor der Pause: In der 43. Minute setzte sich Tobias Lieb auf außen stark durch und brachte den Ball scharf in die Mitte. Dort war Julian Husel zur Stelle, dessen Abschluss jedoch noch vom Straubinger Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wurde – 1:0 für die Hausherren. Kurz darauf die Riesenchance zum 2:0: Nach einem zu kurzen Rückpass an den Straubinger Keeper gab es Elfmeter, doch Thomas Einhell scheiterte an Cenker Dincel.

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Zunächst glich Kaan Schaffrath (47.) für Straubing aus, doch nur Sekunden später brachte Simon Husel (48.) die Hausherren wieder in Front. Straubing gab nicht auf und kam durch Florian Folger (67.) erneut zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der 76. Minute – und sie hatte Seltenheitswert: Nach einem weiten Einwurf von Simon Husel nahm Tobias Lieb den Ball stark mit und traf eiskalt zum 3:2.