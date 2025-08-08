Kartenfestival in Simbach – DJK ringt Straubing 3:2 nieder

Was für ein Bezirksliga-Abend in Simbach! Der FC DJK Simbach und der FSV VfB Straubing lieferten sich ein packendes Duell, das nicht nur wegen der fünf Tore, sondern vor allem durch hitzige Zweikämpfe, Rudelbildung und gleich drei Platzverweise in Erinnerung bleibt. Am Ende jubelten die Hausherren über ein 3:2, das sie in der Tabelle auf Platz neun katapultiert.
Simbach begann druckvoll und belohnte sich kurz vor der Pause: In der 43. Minute setzte sich Tobias Lieb auf außen stark durch und brachte den Ball scharf in die Mitte. Dort war Julian Husel zur Stelle, dessen Abschluss jedoch noch vom Straubinger Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wurde – 1:0 für die Hausherren. Kurz darauf die Riesenchance zum 2:0: Nach einem zu kurzen Rückpass an den Straubinger Keeper gab es Elfmeter, doch Thomas Einhell scheiterte an Cenker Dincel.
Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Zunächst glich Kaan Schaffrath (47.) für Straubing aus, doch nur Sekunden später brachte Simon Husel (48.) die Hausherren wieder in Front. Straubing gab nicht auf und kam durch Florian Folger (67.) erneut zum Ausgleich.
Die Entscheidung fiel in der 76. Minute – und sie hatte Seltenheitswert: Nach einem weiten Einwurf von Simon Husel nahm Tobias Lieb den Ball stark mit und traf eiskalt zum 3:2.
Die Schlussphase wurde dann zum echten Kartenfestival. Zunächst sah Simbachs Thomas Einhell Gelb-Rot (62.), später folgten zwei glatte Rote Karten für Straubings Lorent Dobruna (87.) und Korbinian Gschwendtner (90.+1) nach einer hitzigen Rudelbildung. Auch Tobias Lieb musste noch für zehn Minuten runter (88.). Am Ende stand es neun gegen neun – und Simbach brachte den knappen Vorsprung mit viel Kampfgeist ins Ziel.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Wir haben das Spiel mit 3:2 verloren. Zwei klare Stellungsfehler und immer wieder unnötige Gegentore haben uns das Genick gebrochen. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und immer wieder eine Reaktion gezeigt, aber am Ende war es ein verdienter Sieg für Simbach. Genau das, was wir vor dem Spiel angesprochen hatten, haben wir nicht umgesetzt. Die Stärken des Gegners wurden nicht verteidigt und so kannst du in dieser Liga kein Spiel gewinnen."
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Es war heute ein sehr intensives Spiel, in dem wir alles reingeworfen haben, um unseren ersten Heimdreier einzufahren. Trotz des Spielverlaufs mit verschossenem Elfmeter und dem ersten Platzverweis haben wir an uns geglaubt. Das wurde letztendlich belohnt und wir konnten einen ganz wichtigen Sieg einfahren."
Mit dem Sieg klettern die Innstädter auf Rang neun, während Straubing auf Platz zwölf abrutscht. Weiter geht’s für den FC DJK Simbach am Sonntag, 17. August, mit dem Auswärtsspiel in Pfarrkirchen. Der FSV VfB Straubing empfängt am Samstag, 16. August, den ATSV Kelheim.