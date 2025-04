Kartenfestival im Topspiel ‒ Burggen/Bernbeuren und Fuchstal spielen Remis

Da hatte Tobias Barth offensichtlich den richtigen Riecher gehabt. Beim Gipfeltreffen der Kreisklasse 4 zwischen dem Tabellenzweiten TSV Burggen/Bernbeuren und dem Spitzenreiter SV Fuchstal hatte sich der Obmann der Schiedsrichtergruppe Schongau selbst eingeteilt, was wirklich keine schlechte Entscheidung war. In der zum Teil sehr hitzigen Partie zeigte Barth jeweils fünfmal Gelb und verhängte zudem eine Zeitstrafe. Einen Sieger gab es in diesem Gipfelduell vor 200 Zuschauern nicht, am Ende stand es 2:2.

„Ein Top-Spiel mit einem Top-Schiedsrichter, das auch 4:4 hätte ausgehen können“, zeigte sich TSV-Coach Daniel Hindelang mit der Leistung aller Beteiligten sehr zufrieden. „Die beste Defensive bei uns traf auf den besten Angriff, da kann ich mit einem Unentschieden gut leben“, resümierte Hindelang, dessen Team als Zweiter immer noch drei Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten FC Issing hat, und das bei einem Spiel weniger. „Wir sind noch nicht durch“, urteilte Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic. Seine Elf hat bei sechs ausstehenden Partien weiter sieben Zähler Vorsprung auf den TSV.