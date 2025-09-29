Kartenfestival bei Niederlage: BCF stürzt ans Tabellenende ab

Polling – Öffentliche Schiedsrichter-Schelte wollte Florian Ächter nicht betreiben. Umso mehr ehrt den Trainer des BCF Wolfratshausen seine Besonnenheit nach Schlusspfiff. Energisch versuchte er nach der 1:2-Niederlage im Bezirksliga-Kellerduell beim SV Polling einige seine Spieler vom Dialog mit dem Unparteiischen fernzuhalten. Als das geschafft war, blies Ächter die Backen auf, und giftete „so ein Selbstdarsteller“ vor sich hin.

Adressat der für Beteiligte nicht zu vernehmenden Kritik war freilich Schiedsrichter Felix Wolf. In der Tat warf der Referee mit etlichen kuriosen Entscheidungen immer wieder Fragen in beiden Fanlagern auf. Polling durfte zunächst munter zupacken, beim BCF indes war praktisch jeder Kontakt ein Foul. Am Ende standen neun Verwarnungen, eine Hinausstellung und drei Zehner wegen Kleinigkeiten, aber auch wegen unnötiger Kommentare und abwertender Bewegungen. „Ab und zu musste ich schon nachzählen, wie viele wir gerade sind“, übte sich Ächter in bissigem Galgenhumor.

Allein, es hilft nichts. Und so ging es für den Ballclub zurück an das Tabellenende. „Am Schluss haben wir verloren, und die Tore schießt der Gegner, nicht der Schiedsrichter“, betonte der Trainer. Beim 1:1 wurde Maximilian Baumgartner nicht konsequent genug attackiert, ehe sein Schuss abgefälscht den Weg vorbei an Noah Praczek ins Tor fand. Und beim 1:2 gewährten neun wackere Wolfratshauser Kopfballmonster Michi Stoßberger den Sprung ins Glück. Weg war die lange währende Führung durch Gelb-Rot-Sünder Patriot Lajqi aus der sechsten Minute.