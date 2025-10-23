Kartenfestival am Schwalmstadion

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Das Wiederholungsspiel zwischen dem 1. FC Schwalmstadt und dem Melsunger FV 08 endete mit einem klaren 4:0-Erfolg für den Spitzenreiter. Nach zerfahrenem Beginn mit vielen Unterbrechungen übernahm die Mannschaft von Trainer Ante Markesic nach rund einer halben Stunde die Kontrolle und untermauerte eindrucksvoll ihre Spitzenposition in der Gruppenliga Kassel 1.

Die Partie war geprägt von Fouls und Nickligkeiten – der Spielfluss blieb vor allem anfangs zunächst aus. Die erste gefährliche Aktion gehörte dem Gast, als Andre Schnell knapp verzog. Auch Finke scheiterte wenig später per Kopf. Schwalmstadt fand erst nach 25 Minuten ins Spiel, ehe der erste Abschluss aufs Tor direkt saß: Lukas Ruppel legte überlegt zurück auf Leandro Knoch, der aus halblinker Position trocken zum 1:0 traf (29.). Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando und hätten kurz vor der Pause durch Henry Lenz beinahe erhöht, doch Melsungens Torhüter Sebastian Nödel parierte stark.

Nach dem Seitenwechsel drängte Schwalmstadt auf die Entscheidung: Ein Missverständnis in der Melsunger Hintermannschaft ermöglichte Lukas Ruppel das 2:0 (67.). Nur sechs Minuten später sorgte Janos Moll nach einer Ecke von Pegapgnang für die Vorentscheidung (73.). Almedin Zahovic setzte schließlich mit einem präzisen Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand (77.). Die Gäste, die defensiv tapfer kämpften, fanden offensiv kaum statt – der einzige Abschluss auf das Tor blieb in der 71. Minute ein leichter Ball für Schwalmstadts Keeper Sacir Nikocevic. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Sieg für den Tabellenführer, der seine Serie auf zehn ungeschlagene Spiele ausbaute.