Karten- und Elfmeterflut in Waldgirmes Teaser VL MITTE: +++ Das Duell zwischen der SCW U 23 und Zeilsheim war nichts für schwache Nerven - und hatte ein Happy End parat. Im Tabellenkeller wird es derweil für Biedenkopf und Kinzenbach eng +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Wetzlar (red). Aufgrund des erneuten Wintereinbruchs musste das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga zwischen Ederbergland und dem VfB Marburg abgesagt werden. Auch zwischen Breidenbach und Burg konnte der Ball nicht rollen. Umso hitziger ging es dafür in der Lahnaue zu. Vier Platzverweise, drei Elfmeter, fünf Tore und viele Wortgefechte waren die Bilanz der Partie zwischen der SC Waldgirmes U 23 und dem SV Zeilsheim - mit dem besseren Ende für die Waldgirmeser. Der FC Waldbrunn war unterdessen dicht dran am ersten Auswärtssieg seit Ende Oktober, am Ende nahmen die Westerwälder aus Walluf aber immerhin noch einen Zähler mit. Das war dem VfL Biedenkopf bei den SF/BG Marburg derweil nicht vergönnt. Und auch für die SG Kinzenbach wird es im Tabellenkeller immer düsterer. Schon vor dem Duell gegen Aufsteiger Dorndorf gab es zwei Hiobsbotschaften. Die Begegnung selbst verlief nicht wirklich erfreulicher. Hier gibt es alle Spielberichte der heimischen Teams.