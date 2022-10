Karsten Salfelds komplizierte Verletzung Spieler von RWO Alzey kämpft seit einem halben Jahr mit einer lästigen Schambeinentzündung

Ob er in den kommenden Wochen wieder Fußball spielen kann, lässt er offen. Sicher ist nur: Sofern der Körper überhaupt mitspielt, wird es brauchen, bis der Organismus wieder so belastbar ist wie vor der Verletzung. Die lange Fußballpause schlägt sich zwangsläufig in der sportartspezifischen Fitness nieder.

Die Behandlung allerdings gestaltet sich langwierig. „Im Endeffekt kann man nichts anderes machen, als die Verletzung aussitzen und den Heilungsprozess ein bisschen mithilfe eines Physios unterstützen“, sagt er. Vor vier Wochen begann Karsten Salfeld wieder mit dem Laufen. Darin sah er nichts, was den Heilungsprozess erschweren würde.

Anfangs Probleme mit dem Sprunggelenk gehabt

Schaut Karsten Salfeld zurück, dann sieht er nicht das Spiel in Schifferstadt als Auslöser der Verletzung. Dort war nur der Punkt erreicht, an dem der Körper sein massivstes Alarmsignal aussandte. Im Rückblick erinnert sich der Rekonvaleszent an Wochen, in denen er schon Schwierigkeiten mit dem Sprunggelenk hatte. Er war verletzt, was er jedoch ausblendete. Das Fußballspielen ging ja. Wahrscheinlich jedoch nur, weil sich der Bewegungsablauf an die Einschränkung anpasste. Das könnte zu einer Fehl- oder Überbelastung geführt haben, die sich am Ende in Form der Schambeinentzündung niederschlug, wird vermutet.

Dass er nun seit ewigen Zeiten kein Fußball mehr spielen konnte, stört Karsten Salfeld. Im Alltag aber, so erzählt er, sei diese Verletzung kaum bis gar nicht zu spüren. Sie schränke ihn zumindest nicht soweit ein, dass er hätte krankgeschrieben werden müssen.

Im kommenden Spiel - ausgerechnet in Schifferstadt - könnte Salfeld wieder auf der Bank von RWO Alzey sitzen. Mutmaßlich werden ihm die Trainer, Max Kimnach und Lars Weingärtner, ein paar Minuten Einsatzzeiten geben. Und er wird bei allen Bewegungen, bei denen er das Bein nach rechts hinten setzen muss, wieder das Brennen in der Leistengegend merken. Oder auch nicht. Dann wäre die Sache endlich ausgestanden.