Karsten Kranzer geht beim TV Köndringen in die achte Spielzeit Fokus liegt auf dem Klassenerhalt von BZ/PM · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

In Köndringen setzt man weiterhin auf bewährte Kräfte: Karsten Kranzer wird auch in der Saison 2026/27 als Spielertrainer die Fäden ziehen.

Damit geht er bereits in seine achte Spielzeit – im schnelllebigen Amateurfußball eine beachtliche Marke. Flankiert wird er weiterhin von Marco Romano, der im Sommer in sein zweites Jahr als Teil des Trainergespanns startet.



„Die Arbeit mit der Mannschaft macht uns weiterhin wahnsinnig viel Spaß und wir sehen viel Potenzial in der Truppe. Deshalb möchten wir den gemeinsamen Weg auch in der nächsten Runde fortsetzen“, erklären Kranzer und Romano unisono.





Die Fußballabteilung freut sich sehr, auch künftig auf die Expertise des nun eingespielten Duos setzen zu können.



Fokus liegt auf dem Klassenerhalt