Karsten Kranzer geht beim TV Köndringen in die achte Spielzeit

In Köndringen setzt man weiterhin auf bewährte Kräfte: Karsten Kranzer wird auch in der Saison 2026/27 als Spielertrainer die Fäden ziehen.
Damit geht er bereits in seine achte Spielzeit – im schnelllebigen Amateurfußball eine beachtliche Marke. Flankiert wird er weiterhin von Marco Romano, der im Sommer in sein zweites Jahr als Teil des Trainergespanns startet.
„Die Arbeit mit der Mannschaft macht uns weiterhin wahnsinnig viel Spaß und wir sehen viel Potenzial in der Truppe. Deshalb möchten wir den gemeinsamen Weg auch in der nächsten Runde fortsetzen“, erklären Kranzer und Romano unisono.
Aktuell schwitzt die Mannschaft in der Wintervorbereitung, um die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Das Ziel ist vereinsintern klar definiert: Mit einer konzentrierten Vorbereitung soll der Grundstein dafür gelegt werden, dass der TVK auch in der nächsten Saison wieder im Oberhaus des Bezirks an den Start geht.
Die Trainer ziehen ein positives Zwischenfazit: „Wir sind mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden. Die Ergebnisse standen für uns nicht im Vordergrund, sondern die Erkenntnisse darüber, wo wir uns noch verbessern müssen. Wir fühlen uns gut vorbereitet und freuen uns auf den Start der Rückrunde!“
Vorschau: Sa., 07.03., 18:15 Uhr: SG Köndringen Frauen - SF Eintracht Freiburg (in Teningen); So., 08.03., 12:15 Uhr: TV Köndringen 2 - FC Denzlingen 3; 14:30 Uhr: TV Köndringen - FC Denzlingen 2.