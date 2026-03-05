Karsten Crede neuer Vorstand beim KSV Hessen Kassel Ziel: vorderes Mittelfeld von red · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser

Karsten Crede neuer Vorstand beim KSV Hessen Kassel. – Foto: KSV Hessen Kassel

Der Aufsichtsrat des KSV Hessen Kassel hat mit Karsten Crede einen neuen Vorstand berufen. Crede gehörte dem Aufsichtsrat bereits seit Herbst 2025 an. Nun wechselt Crede in das operative Tagesgeschäft und wird Sprecher des Vorstands.

„Mit großer Ehre und Verantwortungsbewusstsein übernehme ich die Leitung des traditionsreichen Vereins, in dem ich selber als Jugendlicher Fußball gespielt habe“, sagt Karsten Crede zu seinem Wechsel vom Aufsichtsrat in den Vorstand des KSV.



„Der KSV Hessen Kassel bildet einen festen Bestandteil der Identität der Stadt und der Region Nordhessen. Leidenschaft, Zusammenhalt und Stolz prägen den Verein – für Kassel und ganz Nordhessen. Ein besonderer Dank gilt allen, die in den vergangenen Jahren mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz die Entwicklung des KSV Hessen maßgeblich gestaltet haben“, sagt Crede weiter.





Der KSV Hessen Kassel stehe nicht am Anfang, sondern baue auf soliden Strukturen auf. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Weichenstellungen vorgenommen, die ein Ziel verfolgen: die sportliche und administrative Weiterentwicklung des Vereins hin zu einem professionellen Sportverein, der seine Fans, Sponsoren und die Stadtgesellschaft mitnimmt. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um auf Basis professioneller Strukturen sportliche Ambitionen entfalten zu können, die am Ende eine Rückkehr in den Profifußball bedeuten.



Für die laufende Saison strebe der KSV Hessen Kassel einen stabilen Tabellenplatz im vorderen Mittelfeld an. Wir treten als Team an, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Wir werben um Unterstützung. und stehen für Kampfgeist, auch wenn es mal nicht so läuft. Unverzichtbar ist dabei die Unterstützung aller Vereinsmitglieder, Fans, Zuschauer und Sponsoren. Wir alle sind Teil der Löwenfamilie, die noch stärker werden wird, blickt Crede voraus.





Karsten Crede wechselt mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Dort verstärkt er das Gremium, dem Florian Beisheim als Finanzvorstand und Daniel Bettermann als Marketingvorstand angehören. Thomas Raue wird als Vorstand ausscheiden. Der Verein bedankt sich bei Thomas Raue für die gemeinsame Zusammenarbeit und wünscht ihm bei seinen beruflichen und privaten Aufgaben alles Gute.



Karsten Crede verfügt über langjährige Managementerfahrung aus verschiedenen Vorstandspostionen in der Automobil- und Versicherungsindustrie. Crede ist verheirateter Vater von zwei Töchtern und lebt mit seiner Familie in Habichtswald-Dörnberg.