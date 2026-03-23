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Karsten Bickel:"Wenn du oben stehst, fällt dir das Glück in den Schoß"
In der Landesliga zeigt der FV Lörrach-Brombach eine starke Leistung beim SV Mundingen, die Mannschaft von Karsten Bickel heimst dennoch ein 2:1 ein. Dennis Fischer ist an beiden Toren beteiligt.
Dennis Fischer war der "Mann des Tages" beim 2:1-Heimsieg des SV Mundingen über den FV Lörrach-Brombach. Er erzielte kurz vor der Pause selbst das 1:0 und holte gleich nach Wiederanpfiff den Foulelfmeter heraus, den Lennart Bauer zum 2:0 verwandelte. Fischer hatte in der Vorrunde einen Schlüsselbeinbruch erlitten und war erst vor kurzem wieder ins Training eingestiegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.