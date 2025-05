Karsten Bickel: „Vieles ist für uns gelaufen“

Der SV Mundingen war mit der Überzeugung ins Spiel gegangen, den SV Weil 1910 schlagen und vom fünften Tabellenplatz verdrängen zu können. Der Spielverlauf beim 6:0-Erfolg spielte der Heimelf allerdings extrem in die Karten, wie Trainer Karsten Bickel herausstrich: „Da ist vieles für uns gelaufen.“ Zunächst erwischte Mundingen den besseren Start und ging mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam es zur spielentscheidenden Szene, als Gästetorwart Sandro Keller die „Notbremse“ gegen Lennart Bauer zog und mit Rot vom Platz gestellt wurde. Und es sollte noch schlimmer für die Weiler kommen: Beim Stand von 3:0 verloren sie auch noch Egzon Ferati durch die Gelb-Rote Karte, nachdem jener Elia Worm im Strafraum gefoult hatte – der folgende Elfmeter markierte das 4:0. „Damit war das Spiel gelaufen, aber wir haben nicht nachgelassen und noch zwei Tore nachgelegt“, berichtete Bickel, „das lief in doppelter Überzahl natürlich einfacher.“ Neben dem vierfachen Torschützen Bauer überzeugten Pascal Kuhn, Leander Graf und Elia Worm im Mittelfeld, glänzend unterstützt von Samuel Wormuth und Jean Kouzo.

Der Boden für die Festlichkeiten ist bereitet

Mit dem 3:0-Auswärtssieg in Rheinfelden hat der FC Wolfenweiler-Schallstadt den Boden für die Meisterfeierlichkeiten bereitet. Am Freitag (18.30 Uhr) muss gegen den Freiburger FC II noch ein Punkt her, und die Party könnte beginnen. „Eine absolute Traumkonstellation“, so die Meinung von Trainer Raphael Heitzler. In Rheinfelden hatten es die Gastgeber seinem Team zunächst schwergemacht, aber dank taktischer Umstellungen fanden die „Wölfe“ besser ins Spiel und entschieden die Begegnung innerhalb von neun Minuten. Einen präzisen Freistoß von Jannis Görlich vollendete Adin Maksumic per Kopf zum 1:0 (54.), Justin Klages verwandelte einen Handelfmeter zum 2:0 (57.), und Paul-Gregor Hartmann traf mit einem strammen Schuss zum 3:0. Heitzler strich zudem die Leistungen von Torwart Marcel Neumann und Innenverteidiger Kevin Senftleber heraus, die ihr Scherflein zum „zu Null“-Sieg beisteuerten.