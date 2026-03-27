Karsak fällt lange aus – KSC will Bock bei 1860 Rosenheim umstoßen

Zwangspause: Abwehrspieler Nuyan Karsak (blau) fehlt seinem Team auf unbestimmte Zeit. – Foto: Dieter Michalek

Die Landesliga-Bilanz gegen den TSV 1860 Rosenheim haben die Fußballer des Kirchheimer SC bis dato mit zwei Siegen und einer Niederlage positiv gestaltet. Jetzt wollen sie an diesem Freitag (19.30 Uhr) in ihrem Auswärtsspiel dort ebenfalls punkten und so die beiden jüngsten Pleiten in der Fremde – 0:3 bei der SpVgg Unterhaching II sowie 0:6 beim TSV Grünwald – vergessen machen.

Dass das für seine Elf eine Herausforderung bedeutet, ist Trainer Steven Toy bewusst: „Das ist eine junge, spielstarke Mannschaft, und wir begegnen dieser knackigen Aufgabe mit dem entsprechenden Respekt.“ Der scheint angebracht: Schließlich gewannen die Rosenheimer acht ihrer neun zurückliegenden Partien (bei einem Unentschieden), sind erster Verfolger des TSV Wasserburg und weisen hinter dem Spitzenreiter auch die zweitbeste Heimbilanz der Liga auf. Zuletzt überzeugte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schellenberg beim 3:1 gegen den gastgebenden FC Schwabing.