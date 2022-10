Karriereende von Vereinslegende Rene Schüller

Nach 33 Jahren Fußball ein harter schlag für die Vereinslegende, mehrere Saisons verbrachte er in Straß, unteranderem auch seine beste Saison 14/15, in der er in 25 Spielen, 50 Tore, 17 Assists gemacht hat und 9 mal in der Elf der Woche vertreten war, außerdem wurde er mit einem Vorsprung von 33 Toren der Torschützen König in dieser Saison.