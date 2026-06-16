Karriereende? Nein, Aufstiegsheld! Märchen in Fellerdilln

Vom möglichen Karriereende zum Aufstiegshelden: Jason Konopka vom VfL Fellerdilln (r.). © Jonathan Ortmann

Haiger-Fellerdilln. Als Jason Konopka im Oktober 2025 mit dieser Redaktion rund um seinen 22. Geburtstag über seine Situation spricht, hat er nur wenig Grund zur Freude. Im Gegenteil: Die Leichtigkeit beim talentierten Fußballer scheint völlig weg zu sein. „Es gibt den Verdacht, dass ich einen Knorpelschaden habe. Und das sogar in beiden Knien“, sagt der Angreifer des VfL Fellerdilln damals und fügt wenig später an: „Auch wenn ich mich reflektiert anhöre, bin ich die Sache im Kopf leider nicht ganz so reif angegangen. Ich hatte mich lange nicht drum gekümmert, weil ich bisher noch nie schlimm verletzt war. Ich kannte so etwas gar nicht.“