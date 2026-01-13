Karriereende mit Mitte 20: Altglienicke funktioniert Spieler um

Die VSG Altglienicke stellt die Weichen für die Zukunft und beordert zwei Spieler vom Platz in die Geschäftsleitung.

Beide spielten (mit Unterbrechungen) jahrelang für Altglienicke, standen am 29. November des Vorjahres ein letztes mal gemeinsam auf dem Platz. Ab sofort bekleiden sie die neu geschaffene Position der Geschäftsleitung Strategie & Vereinsentwicklung.

Ganz schön viel los bei der VSG Altglienicke. Nicht nur mit einem immer besser werdenden Kader verdeutlicht der Regionalligist seine Ambitionen. Auch abseits des grünen Rasens schreitet die Entwicklung des Berliner Klubs weiter voran. Der jüngste Fortschritt: Die Brüder Paul und Johannes Manske , die bis zuletzt noch als Spieler beim Verein aktiv waren, tauschen die Fußballschuhe gegen das Büro und werden in die Geschäftsleitung integriert.

Ihre Aufgabe besteht in der mittel- und langfristigen Ausrichtung des Vereins. So sollen klare Entscheidungs- und Organisationsstrukturen geschaffen werden. Die sportlichen Geschicke bleiben davon (zunächst) unberührt, doch die Verzahnung zwischen dem sportlichen Alltag und der strategischen Ebene spielt eine wichtige Rolle.

Geschäftsführer Daniel Böhm erklärt: „Wir wollen weg von reiner Saisonlogik hin zu einer nachhalten Entwicklung für Verein, Stakeholder und Sportler. Paul und Johannes vereinen sportliche Erfahrung, Identifikation mit dem Verein und strategisches Denken."

Die Geschwister freuen sich auf die neue Aufgabe im Verein: „Die VSG war für mich immer ein Ort von Vertrauen und Entwicklung. Jetzt geht es darum, dieses Gefühl in belastbare Strukturen, eine klare Kultur und langfristige Perspektiven zu übersetzen", sagt Johannes Manske.

Paul Manske ergänzt: „Gerade in unteren Ligen wird häufig kurzfristig reagiert. Die VSG geht nun einen anderen Weg - mit Planung, Verantwortung und einem klaren Verständnis dafür, wofür der Verein stehen soll."