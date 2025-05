Karriereende mit 42 Jahren und neues Bezirksliga-Trainerteam

Das Trainerteam für die kommende Saison steht! Timo Schweizer kehrt in neuer Rolle vom SV Lautertal zurück, Marco Farmakoski bleibt dem Team erhalten. „Wir freuen uns, mit dem neuen Trainerteam eine menschlich überzeugende und fachlich kompetente Lösung gefunden zu haben. Die Chemie zur Mannschaft stimmt, und wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Team den eingeschlagenen Weg sowohl taktisch als auch in der Entwicklung unserer Spielphilosophie konsequent weitergehen können.“ - so die sportliche Leitung um Thomas Lais und Ricardo Grübel. Timo Schweizer über seine Rückkehr und die neue Aufgabe: „Der SV Zainingen ist für mich weit mehr als nur ein Sportverein – er ist Heimat. Ich kenne die Mannschaft, das Umfeld und den gesamten Verein sehr gut. Die Einstellung jedes Einzelnen, das Miteinander auf und neben dem Platz – all das ist vorbildlich und auf der Alb nahezu einzigartig. Als sich die Möglichkeit ergab, mich aktiv einzubringen, musste ich nicht lange überlegen. Mit Marco an meiner Seite habe ich zudem einen sportlich wie menschlich idealen Partner gefunden. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und bin fest entschlossen, alles für den SVZ zu geben!“ Auch Marco freut sich in der neuen Konstellation auf eine weitere Saison: „Ich freue mich sehr in der neuen Saison weiterhin ein Teil im Trainerteam des SV Zainingen zu sein. Mit Timo zusammen bin ich mehr als motiviert, die bisher gezeigten Leistungen aus der Rückrunde in der neuen Saison weiterzuführen und zu bestätigen. Besonders freut es mich nach nur einem Jahr Pause wieder zusammen mit Timo zu arbeiten. Gemeinsam sind wir bereit alles für Blau Weis zu geben.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Jesingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Cesare D'Agostino auch in der kommenden Saison die Verantwortung für unser Bezirksligateam übernehmen wird. Gemeinsam mit unserem spielenden Co-Trainer Jonas Preuß wird Cesare weiterhin alles daran setzen, dass wir auch in der nächsten Spielzeit eine starke Rolle in der Bezirksliga spielen. Der TSV ist bereits die dritte Trainerstation für Cesare, nach seinen Engagements in Schlierbach und Faurndau. Als Spieler war er unter anderem in der Regionalliga für den VfL Kirchheim aktiv. Cesare bringt stets Leidenschaft und Herzblut mit und entwickelt unser Team kontinuierlich weiter – sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Wir sind sehr froh, auf der Trainerposition frühzeitig Planungssicherheit zu haben und können nun mit voller Energie in die weitere Saisonplanung starten.

TSV Ilshofen (Landesliga Württemberg Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Michi Hannemann und Sead Halilovic bleiben unser Trainerteam! Wir sind froh, dass wir gemeinsam weitermachen – mit klarer Linie, viel Herz und voller Überzeugung.

FV Bisingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute ist es leider so weit: Holzi macht sein letztes Spiel im Trikot unserer Blau-Weißen Kuhlochkicker! Mit 42 Jahren hängt er die Kickschuhe an den Nagel – aber nur als Spieler. Als Jugendtrainer & Zuschauer bleibt er uns zum Glück erhalten!

Spvgg Bissingen (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute haben wir zwei weitere Zusagen für die kommende Saison für euch! Zwei unserer Youngster bleiben an Board! Zum einen hat Matthias Ulmer Guerrero, unser Außenverteidiger und Mann mit der besten Trainingsbeteiligung im Team für eine weitere Spielzeit am Jahnsportplatz zugesagt. Zum anderen erreicht uns eine frohe Kunde aus "down under". Auch Eigengewächs Lenny Spengler, momentan in Australien unterwegs, hat für die Zeit nach seiner Rückkehr zugesagt und wird in der neuen Saison wieder zum Team stoßen, nachdem er sich bereits in dieser Saison in der Hinrunde durch starke Leistungen einen Stammplatz erkämpfen konnte.

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Michael Gänzle „Michi“, hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und wird auch weiterhin unsere linke Seite mit Einsatz und Konstanz verstärken. Wir freuen uns, dass er dem Team erhalten bleibt und seine Erfahrung weiterhin einbringt. Ebenfalls dürfen wir verkünden, dass Giuseppe Costa „Giu“ um ein weiteres Jahr zugesagt hat . Neben seinem Engagement auf dem Platz ist er auch abseits des Spielfelds – insbesondere als DJ der Kabine – eine feste Größe im Teamgefüge.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Spielausfälle gab es in der Kreisliga

B2: Viktoria Backnang – Spfr. Großerlach - Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels)

B3: KuSV Zrinski Waiblingen II – TSV Schmiden III – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels)

B3: TV Oeffingen II – TSV Schlechtbach II – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels)

