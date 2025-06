Karriereende mit 40 Jahren und zwei Verlängerungen

Wiedmann & Aisslinger verlängern! Mit Luca Wiedmann verlängert ein Spieler, der dem Verein seit Jahren die Treue hält und in seine 10. Herrensaison geht. Wir freuen uns, dass Du bei uns bleibst Luca! Mit Jonas Aisslinger verlängert ein junger Torspieler, der in seine 3. Herrensaison geht und weiterhin sein super Potential entfalten kann. Wir freuen uns, dass Du bei uns bleibst Jonas!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Türkgücü Ehingen (Kreisliga A1 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach nur einer Saison in unseren Reihen verabschieden wir uns von Mario Jokic, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Mario war nicht nur ein Ex-Profi und herausragender Innenverteidiger, sondern vor allem ein Mensch mit Weltklasse-Charakter. Seine Erfahrung, seine Ruhe am Ball und sein vorbildliches Auftreten auf und neben dem Platz haben unser Team enorm bereichert. Lieber Mario, wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir für deinen weiteren Weg nur das Beste – sportlich wie privat!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Reutlingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Eine Legende geht. Schluss. Aus. Nikolaus. Mit zarten 40 Lenzen beendet Stürmer und Torjäger Tim Hahn seine lange und erfolgreiche Karriere! Anhaltende und hartnäckige Achillessehnenbeschwerden machen den Schritt leider notwendig, seine Liebe zum Fussball und zur SGR hat der glühende FC Bayern Anhänger aber nie verloren. Als echtes Kind Orschels war es Tim aka. Harry Kane aka. Robert Lewandowski immer wichtig, der SG im Herbst seiner Karriere etwas zurückzugeben. Auch wenn es in den letzten Jahren verletzungsbedingt weniger Einsätze wurden, in den Minuten auf dem Platz waren seine Klasse vor der Box, sein Torriecher und der linke Dampfhammer immer wieder zu sehen. Jene Klasse, die ihn ab Anfang der 2000er über 10 Jahre lang, zu einem der gefürchtetsten und besten Torjägern der Region gemacht hat. Diverse Meistertitel, Torjägerkanonen und andere Pokale zieren seinen fussballerischen Lebenslauf. Mit seinen viele Buden beglückte er den TSV Sondelfingen, TSV Dettingen/Erms, SV Nehren, TuS Metzingen, TB Kirchentellinsfurt, FC Römerstein und natürlich unsere Jungs aus Orschel. Aber in der letzten Zeit war es fast wichtiger, dich mit deiner Art in der Kabine noch einmal dabei zu haben. Und was war das eigentlich für ein perfekter Abschied am Sonntag mit deinem Tor? Absolut standesgemäß für einen echten Knipser! Danke für deinen Einsatz, dein Blut und Schweiß für die SG!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++